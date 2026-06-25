कारोबार में घाटा हुआ तो हज यात्रा के नाम पर ठगी करने लगा, बीटेक आरोपी गिरफ्तार
नोएडा पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है, जो हज पर भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। आरोपी ने बीटेक कर रखी है। उसके पास से पुलिस को दो मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और दो डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। वह करीब एक साल से ठगी कर रहा था।
नोएडा साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार शाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक ठग को गिरफ्तार किया। वह देश के विभिन्न राज्यों में बैठे लोगों को हज पर जाने का सस्ता पैकेज देने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी अब तक पीड़ितों से करीब 46 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर चुका है।
सस्ते पैकेज का झांसा देकर धोखाधड़ी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को हज और उमरा पर भेजने के नाम पर सस्ते पैकेज देने का झांसा देकर धोखाधड़ी की जा रही है। ठगी करने वाले आरोपी के मोबाइल नंबरों की लोकेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दर्ज की जा रही है। तकनीकी सूचना के आधार पर पता चला कि यह मोबाइल नंबर कई डिवाइस में चलाए जा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट से पकड़ा गया
लोकेशन के आधार पर साइबर थाने में तैनात निरीक्षक राजकुमार चंदेल के नेतृत्व में टीम मंगलवार रात करीब 11 बजे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गोल्डन आई टेक जोन-4 में पहुंची। टीम ने लोकेशन के आधार पर छापेमारी की। मौके पर एक व्यक्ति मिला। उसकी पहचान जिला बरेली के बारादरी निवासी तसलीम साद के रूप में हुई। 35 साल के तसलीम ने बीटेक कर रखी है। पुलिस को मौके से दो मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और दो डेबिट कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जिला रामपुर के पुराना गंज निवासी शोएब के साथ मिलकर तौहिद उमरा नामक एक फर्म बनाई।
पैसे मिलने के बाद संपर्क तोड़ देता था
सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनके पास लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त होते थे। वह कॉल करके उन्हें हज और उमरा पर जाने का प्रचार करते थे। इसके माध्यम से इच्छुक लोग जाल में फंस जाते थे। उन्हें हज और उमरा पर जाने के लिए सस्ता पैकेज दिलाने का झांसा देकर विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से रकम ट्रांसफर करा लेते थे। रुपये मिलने के बाद वह मोबाइल फोन से संपर्क बंद कर देते थे।
एक साल में कई ठिकाने बदले
पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह करीब एक वर्ष से ठगी कर रहा है। सबसे पहले सेक्टर-62 में कार्यालय खोला। कुछ माह बाद वहां से मुरादाबाद चला गया। इसके बाद कई अन्य जगह कुछ-कुछ समय रहा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी जगह बदलने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया।
इन राज्यों के पीड़ितों ने शिकायत की
पुलिस के अनुसार आरोपी ने जयपुर निवासी जुबेर खान, दिल्ली के जामिया नगर निवासी नजीब रहमान, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी मोहम्मद इमरोज खान, महाराष्ट्र के ठाणे निवासी रहीम हुसैन शेख, जम्मू कश्मीर निवासी इरताख, महाराष्ट्र के नवी मुंबई निवासी जोया जहूर, मुरादाबाद निवासी कामिल अमान, राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी हुसैन मुबारक से ठगी की। पीड़ितों ने आरोपी के बारे में शिकायत की थी।
कारोबार में घाटा होने पर ठगी करने लगा
पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि करीब दो वर्ष पूर्व उसे कारोबार में घाटा हो गया था, इसलिए उसने धन कमाने के शॉर्ट कट रास्ता अपनाया। उसके एक परिचित से हज और उमरा भेजने के नाम पर ठगी हुई थी। वहां से पता चला कि लोग धार्मिक यात्रा पर कम रकम खर्च करके जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। वह उन्हें सस्ते पैकेज का लालच देकर ठगी करने लगा।
आकर्षक ऑफर से सावधान रहें
पुलिस के अनुसार आरोपी के पास से बरामद कार के संबंध में जानकारी मिली कि वह आरोपी के दिल्ली निवासी बुआ का लड़का शोएब कमर के नाम पर पंजीकृत है। पूछताछ के बाद टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नरेट ने नागरिकों से अपील की कि धार्मिक यात्राओं, विदेश टूर पैकेज पर आकर्षक ऑफर से सावधान रहें।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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