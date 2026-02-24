Hindustan Hindi News
दिल्ली में खाली प्लॉट बेचने के बहाने 2 लोगों से 35 लाख की ठगी, 1 गिरफ्तार

Feb 24, 2026 07:00 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
वह साल 2025 में विजय विहार थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में वांछित था। अदालत में पेशी पर हाजिर न होने के कारण जनवरी 2026 में रोहिणी स्थित कोर्ट ने उसे घोषित अपराधी करार दिया था।

दिल्ली में प्लॉट बेचने के नाम पर 35 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ टूडा के रूप में हुई है। वह बेगमपुर एक्सटेंशन का रहने वाला है। वह साल 2025 में विजय विहार थाने में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में वांछित था। अदालत में पेशी पर हाजिर न होने के कारण जनवरी 2026 में रोहिणी स्थित कोर्ट ने उसे घोषित अपराधी करार दिया था।

पुलिस के मुताबिक, दीपक ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेगमपुर इलाके में एक खाली प्लॉट बेचने का झांसा देकर दो लोगों से करीब 35 लाख रुपये ठग लिए। आरोप है कि उसने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए और एक व्यक्ति को प्लॉट का मालिक बताकर खरीदारों के सामने पेश किया। पूरी डील बुध विहार स्थित एक प्रॉपर्टी ऑफिस के माध्यम से कराई गई।

शिकायतकर्ताओं को बाद में पता चला कि जिस प्लॉट का सौदा किया गया, उसके दस्तावेज जाली थे और उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इस संबंध में 2 जनवरी 2025 को मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी को सशर्त जमानत मिली थी, लेकिन बाद में वह फरार हो गया और अदालत में पेश होना बंद कर दिया।

23 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि दीपक सेक्टर- 13 रोहिणी में किसी से मिलने आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया और मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने जालसाजी और ठगी में अपने शामिल होने की बात कबूल कर ली।

पुलिस के अनुसार, दीपक हाईस्कूल पास है और प्रॉपर्टी डीलिंग व कबाड़ के कारोबार से जुड़ा रहा है। आरोप है कि ठगी से मिली रकम का बड़ा हिस्सा उसने जुए और नशे में खर्च कर दिया। फिलहाल पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और यह भी जांच कर रही है कि वह इसी तरह के अन्य मामलों में शामिल तो नहीं रहा है।

