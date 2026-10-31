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ममेरा भाई 13 साल से कर रहा रेप, 12 की उम्र से दी गर्भ निरोधक दवा; शादी के बाद…; दिल्ली की युवती ने सुनाई आपबीती

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली की एक युवती ने अपने ममेरे भाई पर 13 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को बताया कि जब वह 6 साल की थी आरोपी तब से ही उसके साथ हैवानियत कर रहा था। आरोपी पीड़िता के 12 साल की होने पर उसे गर्भनिरोधक दवाएं देने लगा था।

Rape Case - AI Generated Representative image
दिल्ली की एक युवती ने अपने ममेरे भाई ने 13 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ननिहाल में रह रही युवती के साथ उसका ममेरा भाई 13 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता जब छह साल की थी तब से यह सिलसिला शुरू हुआ और उसकी शादी के बाद तक जारी रहा।

आरोपी की धमकियों से परेशान होकर उसने बाड़ा हिंदूराव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में केस दर्ज कर 22 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 19 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार के साथ मुंडका इलाके में रहती थी। वर्ष 2013 में जब वह छह साल की थी तो पिता की तबीयत खराब होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी।

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घर के हालात को देखते हुए मां ने उसे बाड़ा हिंदूराव स्थित ननिहाल में रहने के लिए भेज दिया था। ननिहाल में पीड़िता के सगे मामा का 16 साल का बेटा भी था। पीड़िता के अनुसार, ननिहाल में आने के कुछ ही समय के बाद ही ममेरे भाई ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। वह उसे घुमाने के बहाने पार्क और अन्य स्थानों पर ले जाकर यौन शोषण करता था। वह बच्ची को जान से मारने की धमकी भी देता था। जब वह अपनी मां से घर आने को कहती थी, तो आर्थिक स्थिति की वजह से मना कर दिया जाता था।

दिल्ली की एक युवती ने अपने ममेरे भाई ने 13 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
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दवाओं से तबीयत भी बिगड़ी

पीड़िता ने बताया कि 12 साल की उम्र होने पर उसके प्रेग्नेंट होने की आशंका थी, इसलिए आरोपी ने उसे जबर्दस्ती गर्भ निरोधक दवाएं खिलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से तबीयत भी खराब हो जाती थी, लेकिन डर की वजह से पीड़िता ने कभी किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। यह सिलसिला चार-पांच साल तक चलता रहा। इस दौरान आरोपी ने उसकी गंदी तस्वीरें और वीडियो भी बना ली।

पीड़िता दो साल पहले जिद कर अपने घर चली आई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। वह जबरन दबाव बनाकर उसे मिलने के लिए बुलाता था। फिर परिजनों ने युवती की शादी कर दी।

पति को संबंधों के बारे में बताने की देता था धमकी

पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। वह आए दिन पति को संबंधों के बारे में बताने की धमकी देता था। फिर तंग आकर पीड़िता ने अपने पति को 8 अक्टूबर को पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता 9 अक्टूबर को बाड़ा हिंदू राव पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां लिखित शिकायत दी गई। एसआई रेनू ने पीड़िता का बयान दर्ज कर जरूरी जांच आदि कराई। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, लेकिन आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को 22 अक्टूबर को दबोच लिया।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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