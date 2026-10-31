ममेरा भाई 13 साल से कर रहा रेप, 12 की उम्र से दी गर्भ निरोधक दवा; शादी के बाद…; दिल्ली की युवती ने सुनाई आपबीती

दिल्ली की एक युवती ने अपने ममेरे भाई पर 13 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती ने पुलिस को बताया कि जब वह 6 साल की थी आरोपी तब से ही उसके साथ हैवानियत कर रहा था। आरोपी पीड़िता के 12 साल की होने पर उसे गर्भनिरोधक दवाएं देने लगा था।

दिल्ली की एक युवती ने अपने ममेरे भाई ने 13 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण ननिहाल में रह रही युवती के साथ उसका ममेरा भाई 13 साल से दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता जब छह साल की थी तब से यह सिलसिला शुरू हुआ और उसकी शादी के बाद तक जारी रहा।

आरोपी की धमकियों से परेशान होकर उसने बाड़ा हिंदूराव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो की धारा में केस दर्ज कर 22 अक्टूबर को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 19 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह परिवार के साथ मुंडका इलाके में रहती थी। वर्ष 2013 में जब वह छह साल की थी तो पिता की तबीयत खराब होने की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी।

घर के हालात को देखते हुए मां ने उसे बाड़ा हिंदूराव स्थित ननिहाल में रहने के लिए भेज दिया था। ननिहाल में पीड़िता के सगे मामा का 16 साल का बेटा भी था। पीड़िता के अनुसार, ननिहाल में आने के कुछ ही समय के बाद ही ममेरे भाई ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। वह उसे घुमाने के बहाने पार्क और अन्य स्थानों पर ले जाकर यौन शोषण करता था। वह बच्ची को जान से मारने की धमकी भी देता था। जब वह अपनी मां से घर आने को कहती थी, तो आर्थिक स्थिति की वजह से मना कर दिया जाता था।

दवाओं से तबीयत भी बिगड़ी पीड़िता ने बताया कि 12 साल की उम्र होने पर उसके प्रेग्नेंट होने की आशंका थी, इसलिए आरोपी ने उसे जबर्दस्ती गर्भ निरोधक दवाएं खिलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से तबीयत भी खराब हो जाती थी, लेकिन डर की वजह से पीड़िता ने कभी किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। यह सिलसिला चार-पांच साल तक चलता रहा। इस दौरान आरोपी ने उसकी गंदी तस्वीरें और वीडियो भी बना ली।

पीड़िता दो साल पहले जिद कर अपने घर चली आई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी ने उसे परेशान करना जारी रखा। वह जबरन दबाव बनाकर उसे मिलने के लिए बुलाता था। फिर परिजनों ने युवती की शादी कर दी।