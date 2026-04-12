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मामा ने 4 साल की भांजी का अपहरण किया, फिर कर डाली हत्या; गाजियाबाद में खौफनाक कांड

Apr 12, 2026 10:18 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, भाषा
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी चार वर्षीय भांजी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार रात हुई।

मामा ने 4 साल की भांजी का अपहरण किया, फिर कर डाली हत्या; गाजियाबाद में खौफनाक कांड

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी चार वर्षीय भांजी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार रात हुई। शालीमार गार्डन के सहायक पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने कहा कि लड़की का शव शालीमार गार्डन इलाके में एक खड़ी हुई कार में मिला।

उन्होंने बताया कि लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर उसके मामा शमशाद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

एसीपी ने कहा कि रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि होगी कि लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि शमशाद फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

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चार साल की बच्ची से रेप के मामले पर SC सख्त

अन्य एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद में चार साल की लड़की से रेप और उसकी हत्या की वीभत्स घटना पर गहरा शोक जताते हुए शुक्रवार को इस मामले में हस्तक्षेप किया और पुलिस आयुक्त और जांच अधिकारी को 13 अप्रैल को मामले के रिकॉर्ड के साथ पेश होने को कहा।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मृतक बच्ची के पिता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन की दलीलों पर गौर किया और मामले में अब तक राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच के तरीके पर नाराजगी जताई।

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सीजेआई ने राज्य पुलिस और उन दो निजी अस्पतालों से नाखुशी जताई, जिन्होंने कथित दुष्कर्म के बाद घायल बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इसे घोर उदासीनता और संवेदनहीन रवैया बताया।

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गौरतलब है कि 16 मार्च को बच्ची का एक पड़ोसी उसे कथित तौर पर चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और जब बच्ची घर नहीं लौटी तो खोजबीन के दौरान उसके पिता ने उसे बेहोश और खून से लथपथ हालत में पाया। बाद में गाजियाबाद के एक सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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