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मालवीय नगर हादसा: पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी जांच, होटल मालिक फरार, लुकआउट नोटिस

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक अवैध होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। अब एलजी की ओर से पूरी दिल्ली में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।

मालवीय नगर हादसा: पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी जांच, होटल मालिक फरार, लुकआउट नोटिस

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस 5 मंजिला इमारत में नियमों का उल्लंघन कर 6 के बजाय 25 कमरे बनाए गए थे और निकास का केवल एक रास्ता था। इस हादसे से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार और एलजी की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।

इस बीच हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के साकेत इलाके में रहने वाले होटल मालिक लवकेश बजाज और उनकी पत्नी फरार हो गए हैं। माना जा रहा है कि वे एक मर्सिडीज कार में सवार होकर निकले हैं। पुलिस की एक टीम जब उनके घर पहुंची तब उनका घर बंद मिला। लवकेश बजाज का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। अधिकारी अलग-अलग जगहों की CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं।

वहीं पुलिस सूत्रों ने HT को बताया कि बजाज का एक और कारोबार भी है। उनकी कंपनी का नाम लैब इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह कंपनी कंस्ट्रक्शन कार्यों से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ 'लुकआउट सर्कुलर यानी लुकआउट नोटिस जारी किया है।

दिल्ली के एलजी तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटलों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन की जांच आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत पूरी दिल्ली में कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों की जांच के लिए एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा। एलजी ने संबंधित विभागों के साथ एक बैठक में अधिकारियों को उक्त आदेश दिया। यह अभियान 4 जून से शुरू किया जाएगा।

पीटीआई-भाषा के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि सभी होटल, लॉज, सराय, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां के साथ ही अन्य संवेदनशील कॉमर्शियल प्रतिष्ठान जांच के दायरे में आएंगे। होटल, लॉज और सराय में निर्धारित सीमा से अधिक कमरों को बंद या सील कर दिया जाएगा।

यही नहीं भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस को उन अवरोधों की पहचान करने को कहा गया है जो दमकल टीमों को किसी कॉलोनी आदि के क्षेत्र में दाखिल होने में बाधक बनते हैं। ये टीमें एक सर्वेक्षण करेंगी। अभियान के तहत पहचान किए गए अवरोधों को हटाया जाएगा। साथ ही कई अन्य जगहों पर आग बुझाने के वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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