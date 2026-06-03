मालवीय नगर हादसा: पूरी दिल्ली में फायर सेफ्टी जांच, होटल मालिक फरार, लुकआउट नोटिस
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक अवैध होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है। अब एलजी की ओर से पूरी दिल्ली में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में बुधवार सुबह भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस 5 मंजिला इमारत में नियमों का उल्लंघन कर 6 के बजाय 25 कमरे बनाए गए थे और निकास का केवल एक रास्ता था। इस हादसे से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार और एलजी की ओर से राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटलों, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।
इस बीच हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के साकेत इलाके में रहने वाले होटल मालिक लवकेश बजाज और उनकी पत्नी फरार हो गए हैं। माना जा रहा है कि वे एक मर्सिडीज कार में सवार होकर निकले हैं। पुलिस की एक टीम जब उनके घर पहुंची तब उनका घर बंद मिला। लवकेश बजाज का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। अधिकारी अलग-अलग जगहों की CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं।
वहीं पुलिस सूत्रों ने HT को बताया कि बजाज का एक और कारोबार भी है। उनकी कंपनी का नाम लैब इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह कंपनी कंस्ट्रक्शन कार्यों से जुड़ी है। दिल्ली पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ 'लुकआउट सर्कुलर यानी लुकआउट नोटिस जारी किया है।
दिल्ली के एलजी तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी होटलों, नर्सिंग होम्स, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां और अन्य संवेदनशील कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों के अनुपालन की जांच आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत पूरी दिल्ली में कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी मानकों की जांच के लिए एक महीने तक अभियान चलाया जाएगा। एलजी ने संबंधित विभागों के साथ एक बैठक में अधिकारियों को उक्त आदेश दिया। यह अभियान 4 जून से शुरू किया जाएगा।
पीटीआई-भाषा के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि सभी होटल, लॉज, सराय, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थान, रेस्तरां के साथ ही अन्य संवेदनशील कॉमर्शियल प्रतिष्ठान जांच के दायरे में आएंगे। होटल, लॉज और सराय में निर्धारित सीमा से अधिक कमरों को बंद या सील कर दिया जाएगा।
यही नहीं भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस को उन अवरोधों की पहचान करने को कहा गया है जो दमकल टीमों को किसी कॉलोनी आदि के क्षेत्र में दाखिल होने में बाधक बनते हैं। ये टीमें एक सर्वेक्षण करेंगी। अभियान के तहत पहचान किए गए अवरोधों को हटाया जाएगा। साथ ही कई अन्य जगहों पर आग बुझाने के वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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