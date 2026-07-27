22 मौतों वाले होटल अग्निकांड में कुक को मिली जमानत; कोर्ट बोला- अभी आग की वजह…
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश बीएंडबी होटल अग्निकांड मामले में बड़ा मोड़ आया है। 22 लोगों की मौत वाले इस मामले में अदालत ने होटल के कुक केसर नेगी को जमानत देते हुए कहा कि आग लगने की वजह बताने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश बीएंडबी होटल में 22 लोगों की जान लेने वाले भीषण अग्निकांड मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली की एक अदालत ने होटल के कुक केसर नेगी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आग लगने की वजह बताने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए केवल एक गवाह के बयान के आधार पर आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।
पुलिस ने बताया था, ऐसे लगी थी आग
दिल्ली पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि होटल की रसोई में रखा ऑयल फ्रायर (Oil Fryer) आग की वजह बना। पुलिस के मुताबिक, केसर नेगी ने अपने लिए चाय बनाने से पहले तेल से भरा फ्रायर ऑन किया था और फिर उसे बंद करना भूल गया। ज्यादा गर्म होने पर तेल ने अपने आप आग पकड़ ली, जिससे आग छत तक पहुंच गई और वहां रखे ज्वलनशील सामान की वजह से पूरे परिसर में तेजी से फैल गई।
पुलिस का यह भी आरोप था कि जब कुक वापस लौटा तो उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू होने पर वहां से निकल गया। जांच एजेंसी का कहना था कि उसने न तो होटल में ठहरे लोगों को सतर्क किया और न ही तुरंत पुलिस या फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
कोर्ट ने क्यों दी जमानत?
जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसे में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आग किस कारण से लगी। अदालत ने यह भी माना कि केवल एक गवाह के बयान के आधार पर आरोपी पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर केसर नेगी को जमानत दे दी गई।
मजिस्ट्रियल जांच में कई एजेंसियों पर सवाल
इस मामले में इससे पहले आई मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में सिर्फ कुक ही नहीं, बल्कि कई सरकारी एजेंसियों और होटल प्रबंधन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे। 111 पन्नों की जांच रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस, नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग और बीएसईएस राजधनी पावर लिमिटेड (BRPL) की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इन लापरवाहियों के कारण नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारत लंबे समय तक बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) के रूप में संचालित होती रही।
6 कमरों की मंजूरी, चल रहे थे 26 कमरे
जांच में सामने आया कि होटल को केवल छह कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, लेकिन कथित तौर पर वहां 26 कमरे चलाए जा रहे थे। इनमें बेसमेंट और छत पर बने कमरे भी शामिल थे। इसके अलावा, जिस ग्राउंड फ्लोर पर केवल चाय-नाश्ते की दुकान चलाने की अनुमति थी, वहां कथित तौर पर पूरा रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमारत में बाहर निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। बेसमेंट का निकास बंद था और कई कमरों में डिजिटल लॉक लगे होने के कारण लोगों को बाहर निकलने में भी मुश्किल हुई।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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