Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

22 मौतों वाले होटल अग्निकांड में कुक को मिली जमानत; कोर्ट बोला- अभी आग की वजह…

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश बीएंडबी होटल अग्निकांड मामले में बड़ा मोड़ आया है। 22 लोगों की मौत वाले इस मामले में अदालत ने होटल के कुक केसर नेगी को जमानत देते हुए कहा कि आग लगने की वजह बताने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

22 मौतों वाले होटल अग्निकांड में कुक को मिली जमानत
22 मौतों वाले होटल अग्निकांड में कुक को मिली जमानत

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश बीएंडबी होटल में 22 लोगों की जान लेने वाले भीषण अग्निकांड मामले में बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली की एक अदालत ने होटल के कुक केसर नेगी को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि आग लगने की वजह बताने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इसलिए केवल एक गवाह के बयान के आधार पर आरोपी की आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

पुलिस ने बताया था, ऐसे लगी थी आग

दिल्ली पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि होटल की रसोई में रखा ऑयल फ्रायर (Oil Fryer) आग की वजह बना। पुलिस के मुताबिक, केसर नेगी ने अपने लिए चाय बनाने से पहले तेल से भरा फ्रायर ऑन किया था और फिर उसे बंद करना भूल गया। ज्यादा गर्म होने पर तेल ने अपने आप आग पकड़ ली, जिससे आग छत तक पहुंच गई और वहां रखे ज्वलनशील सामान की वजह से पूरे परिसर में तेजी से फैल गई।

पुलिस का यह भी आरोप था कि जब कुक वापस लौटा तो उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बेकाबू होने पर वहां से निकल गया। जांच एजेंसी का कहना था कि उसने न तो होटल में ठहरे लोगों को सतर्क किया और न ही तुरंत पुलिस या फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली होटल अग्निकांड: अब तक 23 मौत, मालिक-अकाउंटेंट को 12 दिन की न्यायिक हिरासत

कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसे में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आग किस कारण से लगी। अदालत ने यह भी माना कि केवल एक गवाह के बयान के आधार पर आरोपी पर आपराधिक जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर केसर नेगी को जमानत दे दी गई।

मजिस्ट्रियल जांच में कई एजेंसियों पर सवाल

इस मामले में इससे पहले आई मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में सिर्फ कुक ही नहीं, बल्कि कई सरकारी एजेंसियों और होटल प्रबंधन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे। 111 पन्नों की जांच रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस, नगर निगम (MCD), दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग और बीएसईएस राजधनी पावर लिमिटेड (BRPL) की कार्यप्रणाली में गंभीर खामियों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, इन लापरवाहियों के कारण नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारत लंबे समय तक बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) के रूप में संचालित होती रही।

ये भी पढ़ें:मालवीय नगर आग में 12 विदेशियों की जलकर मौत, कितने लड़ रहे जिंदगी की जंग?

6 कमरों की मंजूरी, चल रहे थे 26 कमरे

जांच में सामने आया कि होटल को केवल छह कमरों के संचालन की अनुमति मिली थी, लेकिन कथित तौर पर वहां 26 कमरे चलाए जा रहे थे। इनमें बेसमेंट और छत पर बने कमरे भी शामिल थे। इसके अलावा, जिस ग्राउंड फ्लोर पर केवल चाय-नाश्ते की दुकान चलाने की अनुमति थी, वहां कथित तौर पर पूरा रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमारत में बाहर निकलने का पर्याप्त इंतजाम नहीं था। बेसमेंट का निकास बंद था और कई कमरों में डिजिटल लॉक लगे होने के कारण लोगों को बाहर निकलने में भी मुश्किल हुई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।