मालवीय नगर अग्निकांड: एक और घायल की मौत, मृतकों की आंकड़ा बढ़कर 22
मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने दम तोड़ दिया है जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इस हादसे में कुल 50 लोग प्रभावित हुए थे।
दक्षिणी दिल्ली के हौज रानी इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में शनिवार रात एक और घायल की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। मृतक की पहचान नाइजीरिया के नागरिक ओकेले के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओकेले आग की घटना में गंभीर रूप से झुलस गया था। हादसे के बाद उसे पहले मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया।
वहां वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर था और उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन शनिवार शाम उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
50 लोग हुए थे प्रभावित
गौरतलब है कि हौज रानी स्थित एक होटल में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में विदेशी नागरिकों सहित 50 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल अस्पतालों में भर्ती कराए गए।
दमकल विभाग, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर 49 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं, जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञ भी घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि एम्स ट्रामा सेंटर में तीन शवों को भेजा गया था। जिसमें उसे दो शवों का अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।
रसोइये की लापरवाही से लगी आग
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि रसोइये की कथित लापरवाही से आग लगी होगी। जांचकर्ता घटनाक्रम और आग लगने की सटीक परिस्थितियों का पता लगाने में जुटे हैं। इसके लिए होटल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने इससे पहले होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों में मामला दर्ज किया था। जांच में सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन, कमरों के अनधिकृत विस्तार और अग्नि सुरक्षा उपायों में खामियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मालवीय नगर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जांच में पता चला है कि होटल को केवल छह कमरों की अनुमति होने के बावजूद 25 कमरे बनाए गए थे।
पुलिस की कई टीम होटल मालिक के सहयोगी जय मिश्रा का पता लगाने के लिए काम कर रही हैं, जो घटना के बाद से फरार है।
भाषा से इनपुट
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अदिति शर्मा
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