10 साल में 7 लाख कुत्तों को स्टेरिलाइज किया…, दिल्ली सरकार के दावे पर मालीवाल ने किया सवाल

संक्षेप: राज्यसभा में आवारा पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर स्वाति मालीवाल ने अपनी बात रखी। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल में 7 लाख कुत्तों को स्टेरिलाइज करने के दावे पर सवाल भी किया।

राज्यसभा में मंगलवार को आम आदमी पार्टी की सदस्य स्वाति मालीवाल ने आवारा पशुओं की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि देश के प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सालय, शरण स्थल और सारे उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा 10 साल में 7 लाख कुत्तों को स्टेरिलाइज करने के दावे पर भी सवाल किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुत्तों का हो स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए मालीवाल ने कहा कि समाज में संचालित गैर कानूनी दूध डेरियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में देश भर के 70 प्रतिशत कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार के दावे का जिक्र करते हुए सवाल किया।

दिल्ली सरकार के दावे पर मालीवाल का सवाल मालीवाल ने कहा- "दिल्ली सरकार का कहना है कि साल 2014 से लेकर 2024 के बीच में 7 लाख कुत्तों को दिल्ली में स्टेरिलाइज कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो आज डॉग्स की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई?" इसके बाद स्वाति ने इस रिपोर्ट को ऑडिट करने की मांग भी की।

रेबीज पीड़ितों के साथ सहानुभूति है, लेकिन... इसके साथ ही उन्होंने कुत्तों द्वारा फैलने वाले रेबीज रोग का जिक्र करते हुए पशुओं के साथ सहानुभूति रखने की बात कही। उन्होंने कहा- अकेले दिल्ली में दस साल में लाखों रुपये कुत्ते के टीकाकरण पर खर्च किए गये। लेकिन, कुत्ते के काटने और रैबीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें रेबीज के पीड़ितों और उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है किंतु पशुओं के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए।