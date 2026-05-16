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दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, यात्री से 3.5 kg सोना जब्त; छुपाने के लिए अपनाई खतरनाक तरकीब

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीमा शुल्क विभाग ने यात्री से बरामद अवैध सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी यात्री को अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जारी है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, यात्री से 3.5 kg सोना जब्त; छुपाने के लिए अपनाई खतरनाक तरकीब

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से आए एक यात्री के पास से अवैध रूप से लाया जा रहा 3,565 ग्राम (लगभग 3.5 किलो से ज्यादा) सोना बरामद किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने एक खुफिया सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 'रिस्क-बेस्ड प्रोफाइलिंग' के आधार पर जाल बिछाकर भारतीय मूल के यात्री को दबोच लिया।

विभाग की तरफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार एआईयू की टीम ने इस कार्रवाई 15 मई 2026 को उस समय अंजाम दिया, जब आरोपी यात्री सैन फ्रांसिस्को से एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-4174 के जरिए दिल्ली पहुंचा था। वह इंटरनेशनल अराइवल टर्मिनल पर बेहद चालाकी से ग्रीन चैनल को पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी अधिकारियों ने उसे रोककर उसकी योजना पर पानी फेर दिया। आरोपी से बरामद सोने का बाजार मूल्य करीब साढ़े 5 करोड़ रुपए है।

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यात्री के पास से बरामद हुए 115 सोने के बिस्किट

इसके बाद जब स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में यात्री और उसके सामान की बारीकी से तलाशी ली गई, तो उस यात्री के पास 115 सोने के बिस्किट मिले, जिसे उसने अपनी पैंट की अंदरूनी जेबों में छिपा रखा था। आरोपी यात्री के पास मिले सोने के बिस्किट का कुल वजन 3565 ग्राम था। अधिकारियों ने बताया कि तस्करी किए जा रहे सोने को छिपाने के लिए उस यात्री ने बेहद चालाकी से काम किया था और सोने को खासतौर पर डिजाइन की गई एक बेल्ट में छिपा रखा था। वहीं इस बेल्ट को उसने अपने पैंट के अंदर पहन रखा था।

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पहने हुए कपड़ों के अंदर छुपाकर लाया था इतना सोना

आगे जब उस शख्स से उस बेल्ट को उतरवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उसके अंदर छुपाकर रखे गए 115 सोने के बिस्किट मिले। आगे जब आरोपी के पास मिले सोने की जांच की गई तो वह 24-कैरेट शुद्धता (999.9 प्योरिटी) का निकला। इसके बाद सीमा शुल्क विभाग ने अवैध रूप से लाए गए इस सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया। साथ ही आरोपी यात्री को अधिनियम की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जारी है।

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दिल्ली एयरपोर्ट पर तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, यात्री से 3.5 किलो सोना जब्त

टैरिफ में बढ़ोतरी से तस्करी के सोने की मांग बढ़ी

कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए एयरपोर्ट के वरिष्ठ कस्टम अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में सोने के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसके चलते अवैध बाजार का पूरा समीकरण ही बदल गया है। उन्होंने बताया कि इस फैसले की वजह से प्रति किलोग्राम मुनाफे का मार्जिन भी आसमान छूने लगा है। ऐसे में तस्करी में शामिल अंतरराष्ट्रीय गिरोह सोने को छुपाकर लाने के और भी ज्यादा पेचीदा तरीके अपना रहे हैं।

विदेश से आने वाले लोगों पर रखी जा रही कड़ी निगरानी

अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में सोने की तस्करी की कोशिशों में अचानक तेजी आई है, और यह बड़ी जब्ती उसी का नतीजा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बढ़ती चुनौतियों के बीच मौजूदा हालात में तस्करी की इन कोशिशों को रोकने के लिए विभाग द्वारा रियल-टाइम यात्री डेटा विश्लेषण, एडवांस रिस्क-प्रूफिंग टूल्स और फिजिकल स्क्रीनिंग (शारीरिक जांच) के मानकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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