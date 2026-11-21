विधानसभा चुनाव से पहले लोनी की राजनीति में बड़ा उलटफेर, भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए अनिल कसाना
बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनिल कसाना ने साइकिल की सवारी करने का फैसला कर लिया। उनके सपा में शामिल होने से लोनी का सियासी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं।
रिपोर्ट- डॉ. महकार सिंह
उत्तरप्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोनी की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना ने पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजनीतिक गलियारों में इस दलबदल के पीछे टिकट की दावेदारी को मुख्य कारण माना जा रहा है।
अनिल कसाना पूर्व में भाजपा से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लोनी सीट से भाजपा का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा ना जताते हुए नंदकिशोर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। गुर्जर लगातार पिछली दो बार से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
टिकट नहीं मिलने की आशंका में साइकिल पर चढ़े
सूत्रों के मुताबिक, कसाना को आशंका थी कि आगामी चुनाव में भी पार्टी नेतृत्व उन्हें टिकट नहीं देगा। इसी नाराजगी और राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने साइकिल की सवारी करने का फैसला कर लिया। उनके सपा में शामिल होने से लोनी का सियासी समीकरण दिलचस्प हो गए हैं।
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पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के गुर्जर की हुई थी जीत
साल 2022 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में लोनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने राष्ट्रीय लोक दल के मदन भैया को 8676 वोटों के अंतर से हराया था। इस दौरान गुर्जर को कुल 1,27,410 वोट मिले थे, जबकि मदन भैया ने 1,18,734 वोट हासिल किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद के बीच चुनावी गठबंधन था। लोनी विधानसभा सीट, गाजियाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है।
कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर हो रही बात
उधर आगामी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के एकसाथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की संभावना है। दोनों दलों के नेता भी कई बार इस बारे में इशारा दे चुके हैं। इस बीच दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अगले कुछ दिनों में बातचीत शुरू होने की संभावना भी है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि अगले एक-दो दिन में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस की ओर से मांगी गई सीटों की संख्या बताने से इनकार किया।
पिछले चुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थीं 107 सीटें
कांग्रेस नेता गौतम ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के लिए 107 सीटें छोड़ी थीं। उन्होंने कहा, 'उस समय हमारी तैयारी आज जैसी नहीं थी। इसलिए इस बार हम बेहतर संख्या में सीटों की उम्मीद करते हैं।' कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर एक समिति गठित की है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद शामिल हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटों पर बनाई बढ़त
बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, हालांकि उस वक्त उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीती थीं। इस प्रदर्शन ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के संभावित गठबंधन और सीट बंटवारे को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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