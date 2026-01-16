गुरुग्राम की प्रमुख सड़कें साल के अंत तक होंगी धूल मुक्त, मेगा प्लान तैयार

संक्षेप: प्रशासन की ओर से दिसंबर 2025 में 2429.89 किमी सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया गया था जिसमें से करीब 1703.656 किमी सड़क अच्छी स्थिति में पाई गई थी। गुरुग्राम सिटी क्लीन एक्शन प्लान के तहत सभी एजेंसियों को साल 2026 के अंत तक मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है।

गुरुग्राम की प्रमुख सड़कों को साल के अंत तक धूल मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए शहर के प्रमुख सड़क नेटवर्क पर जल्द काम शुरू होगा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 726.4 किलोमीटर खराब सड़क नेटवर्क की पहचान की जा चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक इसपर करीब 2000 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के तय मापदंडों के तहत इस मेगा प्लान के जरिए सड़कों को नागरिकों के लिए सुरक्षित तो बनाया ही जाएगा साथ ही धूल मुक्त करके वाय प्रदूषण को भी कम किया जाएगा।

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक 726 किलोमीटर सड़क नेटवर्क में से लगभग 493.92 किलोमीटर पर इस साल मरम्मत कार्य किया जाएगा। इसमें गुरुग्राम नगर निगम के जिम्मे 396 किलोमीटर सड़क, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण 33.72 किलोमीटर, लोक निर्माण विभाग 22.44 किलोमीटर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 23.76 किलोमीटर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिम्मे 18 किलोमीटर सड़क है।

2429.89 किमी सड़कों का सर्वे प्रशासन की ओर से दिसंबर 2025 में 2429.89 किमी सड़कों का सर्वे पूरा कर लिया गया था जिसमें से करीब 1703.656 किमी सड़क अच्छी स्थिति में पाई गई थी। एचएसपीसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि खराब पाई गईं सड़कों की मरम्मत रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी), इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक (आईएलपीबी), उच्च गुणवत्ता वाले बिटुमेन मैस्टिक और कंक्रीट से होगी।

नवंबर के अंत में एचएसपीसीबी अधिकारियों द्वारा किए गए हालिया फील्ड ऑडिट में पाया गया था कि गुरुग्राम में सर्वे की गई लगभग 60 फीसदी रोड स्ट्रेच कच्चे हैं और उन पर धूल जमा है। साथ ही ये पाया गया था कि 340 रोड स्ट्रेच में से लगभग 190 में गड्ढे, कमजोर सतह और सड़क किनारे मिट्टी पड़ी है।