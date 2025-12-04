दिल्ली में शुक्रवार को इन रास्तों पर जाने से बचें, ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए जारी की एडवायजरी
एडवाइजरी में वंदेमातरम मार्ग से साइमन बोलिवर मार्ग, RA कौटिल्य मार्ग, सैन मार्टिन से मानस क्रॉसिंग, सैन मार्टिन से ABHM क्रॉसिंग, सैन मार्टिन से अभय क्रॉसिंग, सुनहरी मस्जिद रोड और RA रेल भवन पर डायवर्जन लिस्ट किए गए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 5 दिसंबर (शुक्रवार) के लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें प्रशासनिक जरूरतों के कारण मध्य दिल्ली में बड़ी ट्रैफिक पाबंदियों और डायवर्जन के बारे में जानकारी दी गई है। आने-जाने वालों से सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कई खास रास्तों से बचने की अपील की गई है। यह एडवाइज़री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच जारी की गई है। वह दो दिन के सरकारी दौरे पर राष्ट्रीय राजधानी में हैं और 5 दिसंबर को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वीं इंडिया-रशियन सालाना समिट करेंगे।
सुबह 9 से दोपहर 12 तक इन रास्तों से बचने की सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि W पॉइंट, A पॉइंट, ITO चौक, BSZ मार्ग, दिल्ली गेट, JLN मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान सेतु-Y पॉइंट, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, सलीम गढ़ फ्लाईओवर बाय-पास, MGM-प्रगति मैदान टनल से हनुमान सेतु, कश्मीरी गेट, विकास मार्ग और IP मार्ग जैसे हाई-डेंसिटी जोन के आसपास कैरिजवे और सर्विस लेन पर यातायात को रेगुलेट किया जाएगा। इस दौरान ड्राइवरों को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक इन रास्तों से दूर रहने और भीड़भाड़ से बचने के लिए दूसरे कॉरिडोर का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
इन जगहों पर पार्किंग करने पर रहेगी सख्त रोक
एडवाइजरी में पार्किंग के सख्त नियम भी बताए गए हैं। पार्किंग सिर्फ़ तय जगहों पर ही होगी, जबकि बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, JLN मार्ग और रिंग रोड (हनुमान सेतु से शांति वन से राजघाट, I.P. फ़्लाईओवर से प्रगति मैदान टनल, और निषाद राज मार्ग से IP मार्ग) पर पार्किंग निषेध रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले वाहनों को टो करके उन पर केस चलाया जाएगा। आने-जाने वालों को रियल-टाइम जानकारी और आगे के निर्देशों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों के जरिए अपडेट रहने की सलाह दी गई है।
सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP और जनपथ रोड पर किसी भी गाड़ी को रुकने या पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी।
एडवाइजरी का उल्लंघन करके पार्क की गई गाड़ियों को टो करके काली बाड़ी मंदिर मार्ग ट्रैफिक पिट और भैरों मंदिर ट्रैफिक पिट के सामने रखा जाएगा।
पाबंदी और नो पार्किंग ज़ोन:
मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, MLNP, जनपथ रोड, फिरोज शाह रोड, सिकंदरा रोड, विंडसर प्लेस, मंडी हाउस, मथुरा रोड और भैरों मार्ग समेत अलग-अलग हिस्सों पर इन दिनों पाबंदी रहेगी:
•सुबह 10:00–11:30 AM
•सुबह 11:00–दोपहर 12:30 PM
•शाम 3:00–5:00 PM
•रात 5:00–9:00 PM
मुख्य मोड़: वंदे मातरम मार्ग → साइमन बोलिवर मार्ग • R/A कौटिल्य मार्ग • सुनहरी मस्जिद • R/A रेल भवन • जनपथ टॉल्स्टॉय मार्ग • टॉल्स्टॉय KG मार्ग • बाराखंभा रोड, वगैरह।
इन रास्तों से बचें: मदर टेरेसा क्रेसेंट • तीन मूर्ति मार्ग • अकबर रोड • MLNP • जनपथ रोड • फिरोज शाह रोड • सिकंदरा रोड • W-पॉइंट • मथुरा रोड • भैरों रोड
सुझाए गए विकल्प: वंदे मातरम मार्ग • यशवंत प्लेस • मौलाना आज़ाद रोड • के. कामराज मार्ग • रायसीना रोड • रफी मार्ग • DDU मार्ग • आसफ अली रोड।
पब्लिक एडवाइजरी: पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें और ISBT/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट जाने की योजना पहले से बना लें।
यह ट्रैफिक एडवायजरी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे को देखते हुए जारी की गई है। वह अपने दो दिवसीय भारत दौरे पर गुरुवार शाम को नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट पुतिन का स्वागत किया। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत होगा और वे राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद पुतिन हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। इसके बाद वे एक बिज़नेस इवेंट करेंगे। इवेंट के बाद, पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत करेंगे।