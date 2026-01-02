Hindustan Hindi News
Major revelation in Pakistan spy and terror funding case 8 arrested so far
रिजवान से सनी तक पैसों का लेनदेन; पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में बड़ा खुलासा, अब तक 8 गिरफ्तार

रिजवान से सनी तक पैसों का लेनदेन; पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में बड़ा खुलासा, अब तक 8 गिरफ्तार

संक्षेप:

हरियाणा की नूंह पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में अहम खुलासा किया है। आरोपी सनी और युवा वकील रिजवान के बीच पैसों के लेनदेन सामने आया। रकम का संबंध विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से बताया जा रहा है।

Jan 02, 2026 09:00 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नूंह
हरियाणा की नूंह पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में अहम खुलासा किया है। आरोपी सनी और युवा वकील रिजवान के बीच पैसों के लेनदेन सामने आया। रकम का संबंध विदेशी ड्रग्स नेटवर्क से बताया जा रहा है।

डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने बताया कि नूंह जिले में सामने आए पाक जासूसी और टेरर फंडिंग मामले की जांच में पुलिस को नई कड़ियां मिली हैं। पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी संदीप उर्फ सनी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसका मुख्य आरोपी युवा वकील रिजवान से आर्थिक लेन-देन था। जांच में रिजवान के बैंक खाते से सनी को 50 हजार रुपये ट्रांसफर होने की पुष्टि हुई है, जिसे हवाला से जुड़ा बताया जा रहा है।

पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था वकील रिजवान

केस की शुरुआत 26 नवंबर को युवा वकील रिजवान की गिरफ्तारी से हुई थी, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और देश विरोधी गतिविधियों के लिए फंडिंग में शामिल पाया गया। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान रिजवान से जुड़े अन्य लोगों तक पुलिस पहुंची।

पंजाब से एक मिठाई विक्रेता सहित कई आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 29 दिसंबर को संगरूर निवासी संदीप उर्फ सनी और उसके एक साथी को पकड़ा गया। सनी को चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था, जिसमें से एक दिन का रिमांड अभी शेष है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

सनी विदेशी ड्रग्स डीलरों के संपर्क में था

डीएसपी के मुताबिक सनी विदेशी ड्रग्स डीलरों के सीधे संपर्क में था। उसका परिवार भी नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त पाया गया है। सनी पर एनडीपीएस एक्ट के तीन मामले दर्ज हैं, जबकि उसके भाई और मां पर भी कई मुकदमे चल रहे हैं।

पुलिस के अनुसार यह नेटवर्क विदेशी नागरिकों से जुड़ा हुआ है, जहां ड्रग्स की कमाई हवाला के जरिए इधर-उधर की जाती थी। इसी चैनल से टेरर फंडिंग की आशंका सामने आई है। तावडू सदर थाने में दर्ज इस केस की जांच जारी है और पुलिस ने आगे और गिरफ्तारियों के संकेत दिए हैं।

