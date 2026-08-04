AAP के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 5 साल पहले दर्ज हुईं दो FIR रद्द
फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वही जुलूस अलग-अलग पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से गुजरा, या इसलिए कि जुलूस के आगे बढ़ने के साथ-साथ निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन जारी रहा। इससे लगातार हो रही एक ही घटना कई अलग-अलग घटनाओं में नहीं बदल जाती।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ 5 साल पहले दर्ज दो FIR को रद्द कर दिया है। ये प्राथमिकी साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोविड-19 महामारी की पाबंदियों के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा के कारण दर्ज की गईं थीं। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट और धीरेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हैं।
फैसला देते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा, कई मुकदमों की इजाजत देना दोहरे खतरे (एक ही मामले में दो मुकदमे चलाने) के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा। आदेश के अनुसार पीठ ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी नंबर 413/2021 व गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी नंबर 372/2021 को उनसे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही के साथ रद्द किया है।
कोविड-19 पाबंदियों के बीच तिरंगा यात्रा निकालने का था आरोप
दिल्ली पुलिस का आरोप था कि कोंडली विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक कुलदीप कुमार ने कोविड-19 पाबंदियों (जिनमें निषेधाज्ञा, सामाजिक दूरी के नियम व मास्क पहनने की अनिवार्यता शामिल थी) का उल्लंघन करते हुए तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया था। यह जुलूस जब न्यू अशोक नगर, कल्याणपुरी व गाजीपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से गुजरा, तो वहां अलग-अलग प्राथमिकी (भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत) दर्ज की गईं।
एक ही घटना से जुड़ी हुई थीं सभी FIR
सुनवाई के दौरान कुमार व अन्य लोगों ने तर्क दिया कि सभी प्राथमिकी एक ही घटना से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कुलदीप व सह-आरोपी रविंदर को न्यू अशोक नगर वाली FIR में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि बाकी सभी को बरी कर दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि बाकी मुकदमों को जारी रखना एक ही घटनाक्रम के लिए बार-बार प्राथमिकी दर्ज करने जैसा होगा और यह भारत के संविधान का उल्लंघन होगा।
पीठ ने अभियोजन पक्ष की दलील को किया खारिज
FIR रद्द करते हुए पीठ ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि हर बार जब तिरंगा यात्रा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करती थी, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ती थी, तो ऐसे में वह आदेश उल्लंघन का एक नया अपराध बन जाता था।
‘यह साबित नहीं हुआ कि हर बार नई यात्रा ने कानून तोड़ा’
पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह पता नहीं चलता कि पहला कथित उल्लंघन होने के बाद तिरंगा यात्रा खत्म हो गई, या यह कि प्रतिभागी तितर-बितर हो गए। बाद में फिर से इकट्ठा हुए थे, जिससे यह एक अलग घटना बन जाती। पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष का भी यही कहना था कि संबंधित रैली अलग-अलग इलाकों से गुजरती रही।
फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वही जुलूस अलग-अलग पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से गुजरा, या इसलिए कि जुलूस के आगे बढ़ने के साथ-साथ निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन जारी रहा। इससे एक ही लगातार घटना कई अलग-अलग घटनाओं में नहीं बदल जाती।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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