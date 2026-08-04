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AAP के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, 5 साल पहले दर्ज हुईं दो FIR रद्द

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वही जुलूस अलग-अलग पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से गुजरा, या इसलिए कि जुलूस के आगे बढ़ने के साथ-साथ निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन जारी रहा। इससे लगातार हो रही एक ही घटना कई अलग-अलग घटनाओं में नहीं बदल जाती।

Major relief for former AAP MLA from High Court, two FIRs registered five years ago quashed
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व AAP विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ 5 साल पहले दर्ज दो प्राथमिकी रद्द कीं।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक कुलदीप कुमार को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ 5 साल पहले दर्ज दो FIR को रद्द कर दिया है। ये प्राथमिकी साल 2021 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोविड-19 महामारी की पाबंदियों के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा के कारण दर्ज की गईं थीं। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने इसी घटना के सिलसिले में चार अन्य लोगों रविंदर, योगेश, अनीता भट्ट और धीरेंद्र के खिलाफ दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि ये प्राथमिकियां एक ही घटनाक्रम से जुड़ी हैं।

फैसला देते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा, कई मुकदमों की इजाजत देना दोहरे खतरे (एक ही मामले में दो मुकदमे चलाने) के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा। आदेश के अनुसार पीठ ने कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी नंबर 413/2021 व गाजीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी नंबर 372/2021 को उनसे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही के साथ रद्द किया है।

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कोविड-19 पाबंदियों के बीच तिरंगा यात्रा निकालने का था आरोप

दिल्ली पुलिस का आरोप था कि कोंडली विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक कुलदीप कुमार ने कोविड-19 पाबंदियों (जिनमें निषेधाज्ञा, सामाजिक दूरी के नियम व मास्क पहनने की अनिवार्यता शामिल थी) का उल्लंघन करते हुए तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया था। यह जुलूस जब न्यू अशोक नगर, कल्याणपुरी व गाजीपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र से गुजरा, तो वहां अलग-अलग प्राथमिकी (भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत) दर्ज की गईं।

kuldeep kumar

एक ही घटना से जुड़ी हुई थीं सभी FIR

सुनवाई के दौरान कुमार व अन्य लोगों ने तर्क दिया कि सभी प्राथमिकी एक ही घटना से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से कुलदीप व सह-आरोपी रविंदर को न्यू अशोक नगर वाली FIR में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, जबकि बाकी सभी को बरी कर दिया गया था। उन्होंने दलील दी कि बाकी मुकदमों को जारी रखना एक ही घटनाक्रम के लिए बार-बार प्राथमिकी दर्ज करने जैसा होगा और यह भारत के संविधान का उल्लंघन होगा।

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पीठ ने अभियोजन पक्ष की दलील को किया खारिज

FIR रद्द करते हुए पीठ ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि हर बार जब तिरंगा यात्रा किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करती थी, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ती थी, तो ऐसे में वह आदेश उल्लंघन का एक नया अपराध बन जाता था।

‘यह साबित नहीं हुआ कि हर बार नई यात्रा ने कानून तोड़ा’

पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह पता नहीं चलता कि पहला कथित उल्लंघन होने के बाद तिरंगा यात्रा खत्म हो गई, या यह कि प्रतिभागी तितर-बितर हो गए। बाद में फिर से इकट्ठा हुए थे, जिससे यह एक अलग घटना बन जाती। पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष का भी यही कहना था कि संबंधित रैली अलग-अलग इलाकों से गुजरती रही।

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फैसला देते हुए पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वही जुलूस अलग-अलग पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों से गुजरा, या इसलिए कि जुलूस के आगे बढ़ने के साथ-साथ निषेधाज्ञा का कथित उल्लंघन जारी रहा। इससे एक ही लगातार घटना कई अलग-अलग घटनाओं में नहीं बदल जाती।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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