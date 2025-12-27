विदेश से आ रही 'जहर' की खेप, एक्सपायर सामान के बड़े रैकेट का भंडाफोड़; सात गिरफ्तार

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने एक्सपायर खाद्य सामग्री के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। मुख्य आरोपी की पहचान अटल जैसवाल के तौर पर की गई है। वह विदेश से एक्सपायर सामान आयात करके और रीपैकेजिंग करके बाजार में सप्लाई करता था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्सपायर खाद्य सामग्री के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के हाथ कम से कम 43762 किलोग्राम खाने का सामान, 14665 लीटर पेय, 6.47 किलोकैंडी और बिस्किट लगा है। यह सारा सामान एक्सपायर हो चुकाथा। इसकी कीमत लगभग 4.3 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विदेश से यह सारा सामान सस्ते दामों में खरीदा जाता है और फिर रीपैकेजिंग करके भारत की बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है। मॉडर्न बाजार और नेचर्सबास्केट जैसे ग्रोसरी स्टोर और ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के जरिए इसकी धड़ल्ले से बिक्री होती है।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में अब तका सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस खराब सामान की खेप में ओरियो, लिपटन, रित्ज, केलोग्स, फैंटा. स्टारबक्स, नेसकैफ, हेंज, हेलमैंज, किकोमैन, न्यूटेला, कैडबरी और लेज जैसे ब्रैंड के महंगे सामान शामिल हैं। यह सारा सामान कूड़े के दाम में खरीदा जाता है और भारत के बाजार में रीपैकेजिंग करके बेचा जा रहा है। सेहत के नजरिए से भी यह सामान किसी जहर से कम नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के सदर बाजार और फैज गंज इलाके में साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने छापेमारी शुरू की। इसके बाद करोड़ों का एक्सपायर सामान बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को भी बुलाया गया। सैंपल लेने के बाद इस खेप को सीज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस कालाबाजारी के मास्टरमाइंड की पहचान अटल जैसवाल के तौर पर की गई है।

डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने बताया, जांच में पता चला है कि अटल जैसवाल विदेश से कूड़े के दाम में यह सारा एक्सपायर सामान खरीद रहा था। इसे यूके अमेरिका, दुबई और अन्य देशों से आयात किया जाता था। भारत पहुंचते- पहुंचते ज्यादातर सामान एक्सपायर हो जाता था। एक्सपायर खाद्य सामग्री सेहत के नजरिए से बेहद खतरनाक होती है। इसके बाद भी इसकी रीपैकेजिंग करके इसे बेच दिया जाता है।