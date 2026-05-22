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गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, SEC-72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जलने से 7 सब-स्टेशन ठप; रैपिड मेट्रो में फंसे सैकड़ों यात्री

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, हरियाणा
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बिजली विभाग की कई टीमें काम पर लगा दी गई हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए देर रात तक ही बिजली और मेट्रो सप्लाई पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, SEC-72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जलने से 7 सब-स्टेशन ठप; रैपिड मेट्रो में फंसे सैकड़ों यात्री

साइबर सिटी गुरुग्राम में शुक्रवार रात एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते रैपिड मेट्रो ट्रेन सेवा ठप हो गई। दरअसल यह संकट सेक्टर-72 स्थित 220 KVA के मुख्य बिजली घर (सब-स्टेशन) का मुख्य ट्रांसफार्मर अचानक फूंकने की वजह से पैदा हुआ। जिसके कारण शहर के 7 अन्य बिजली घर पूरी तरह से ठप हो गए, जिससे शहर के बड़े इलाकों की बत्ती गुल हो गई है और रैपिड मेट्रो सेवा पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है।

बिजली गुल होने की वजह से गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की सेवा रात करीब 9 बजे से पूरी तरह बाधित है। ऐसे में रैपिड मेट्रो के अचानक ट्रैक पर रुकने की वजह से उसके अंदर सैकड़ों यात्री फंस गए और मजबूर होकर ट्रैक पर पैदल ही चलते हुए अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए देखे गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर ठीक होने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, ऐसे में प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को आज पूरी रात परेशानी झेलना पड़ेगी।

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इन इलाकों में छाया अंधेरा, 7 बिजली घर प्रभावित

मुख्य ट्रांसफार्मर फूंके जाने से सेक्टर-15, 38, 44, 46, 52, 56 और मारुति 66KVA बिजली घर पूरी तरह प्रभावित हुए हैं।

यहां पूरी तरह गुल हुई बिजली

सेक्टर-38 से सेक्टर-57 तक का पूरा इलाका, सेक्टर-15 पार्ट-1 और पार्ट-2 और सेक्टर-18।

आईटी प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर

बता दें कि इस रैपिड मेट्रो से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। इस तकनीकी खराबी से सबसे ज्यादा परेशानी आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हो रही है, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा इस मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करते हैं।

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शनिवार सुबह तक राहत मिलने की उम्मीद

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, फूंक चुके मुख्य ट्रांसफार्मर को बदलने या ठीक करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। विभाग की टीमें काम पर लगा दी गई हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए देर रात तक ही बिजली और मेट्रो सप्लाई पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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