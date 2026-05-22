गुरुग्राम में बड़ा बिजली संकट, SEC-72 का मुख्य ट्रांसफार्मर जलने से 7 सब-स्टेशन ठप; रैपिड मेट्रो में फंसे सैकड़ों यात्री
बिजली विभाग की कई टीमें काम पर लगा दी गई हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए देर रात तक ही बिजली और मेट्रो सप्लाई पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
साइबर सिटी गुरुग्राम में शुक्रवार रात एक बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते रैपिड मेट्रो ट्रेन सेवा ठप हो गई। दरअसल यह संकट सेक्टर-72 स्थित 220 KVA के मुख्य बिजली घर (सब-स्टेशन) का मुख्य ट्रांसफार्मर अचानक फूंकने की वजह से पैदा हुआ। जिसके कारण शहर के 7 अन्य बिजली घर पूरी तरह से ठप हो गए, जिससे शहर के बड़े इलाकों की बत्ती गुल हो गई है और रैपिड मेट्रो सेवा पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है।
बिजली गुल होने की वजह से गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो की सेवा रात करीब 9 बजे से पूरी तरह बाधित है। ऐसे में रैपिड मेट्रो के अचानक ट्रैक पर रुकने की वजह से उसके अंदर सैकड़ों यात्री फंस गए और मजबूर होकर ट्रैक पर पैदल ही चलते हुए अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए देखे गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रांसफार्मर ठीक होने में 8 से 10 घंटे लगेंगे, ऐसे में प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को आज पूरी रात परेशानी झेलना पड़ेगी।
इन इलाकों में छाया अंधेरा, 7 बिजली घर प्रभावित
मुख्य ट्रांसफार्मर फूंके जाने से सेक्टर-15, 38, 44, 46, 52, 56 और मारुति 66KVA बिजली घर पूरी तरह प्रभावित हुए हैं।
यहां पूरी तरह गुल हुई बिजली
सेक्टर-38 से सेक्टर-57 तक का पूरा इलाका, सेक्टर-15 पार्ट-1 और पार्ट-2 और सेक्टर-18।
आईटी प्रोफेशनल्स पर सबसे ज्यादा असर
बता दें कि इस रैपिड मेट्रो से रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। इस तकनीकी खराबी से सबसे ज्यादा परेशानी आईटी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को हो रही है, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा इस मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करते हैं।
शनिवार सुबह तक राहत मिलने की उम्मीद
बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, फूंक चुके मुख्य ट्रांसफार्मर को बदलने या ठीक करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। विभाग की टीमें काम पर लगा दी गई हैं, लेकिन स्थिति को देखते हुए देर रात तक ही बिजली और मेट्रो सप्लाई पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तब तक के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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