असली धुरंधर' मेजर मोहित शर्मा की कहानी, गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन वाला कनेक्शन समझिए

हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर काफी चर्चा में हैं। इस फिल्म में एक भारतीय जासूस की कहानी दिखाई है, जो पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है और देश के दुश्मनों का खात्मा करता है। फिल्म की कहानी भारतीय सेना के एक मेजर से काफी हद तक मेल खाती है। आज हम इसी असली 'धुरंधर' की कहानी बता रहे हैं। जो गाजियाबाद से निकलकर देश की रक्षा करते शहीद हो गया।

ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। उनका जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ, लेकिन बचपन गाजियाबाद में ही बीता। मोहित ने गाजियाबाद के डीपीएस से 12वीं पास की, फिर शेगांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन एनडीए की परीक्षा ने सब बदल दिया। 1995 में भोपाल के एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कर वे एनडीए पहुंचे और 1998 में आईएमए देहरादून। 1999 में मेजर बनते ही 5वीं मद्रास रेजिमेंट जॉइन की।

मोहित हॉर्स राइडिंग चैंपियन, बॉक्सिंग का फेदरवेट विजेता और तैराकी के उस्ताद थे। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुई फिर 2002 में जम्मू-कश्मीर की 38 राष्ट्रीय राइफल्स में उनकी पोस्टिंग हो गई। यहां सीओएएस कमेंडेशन कार्ड मिला। 2003 में 1 पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होकर वे असली धुरंधर बने। दो साल बेलगाम में कमांडो ट्रेनिंग दी, जहां उनकी रणनीतिक चालाकी ने सबको हैरान कर दिया।

दुश्मन के घर में घुसकर सबक सिखाया 2004 का वो ऑपरेशन आज भी आर्मी की किताबों में चमकता है। हिज्बुल मुजाहिदीन के दो कुख्यात आतंकी अबू तोरारा और अबू सब्जार लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले थे। मोहित ने खुद को कश्मीरी 'इख्तार भट' बना लिया। कहानी रची कि उनका भाई 2001 में आर्मी चेकपॉइंट पर मारा गया, अब बदला लेना है। दो महीने दुश्मन के साथ रहे, खाना खाया, हंसे-बोले। आतंकियों ने भरोसा किया, हथियार दिए। फिर मौका मिलते ही मोहित ने दोनों आतंकियों को धराशायी कर दिया

आखिरी जंग, जहां बहादुरी ने इतिहास रचा ये बात है 21 मार्च 2009 की जब इंटेलिजेंस से खबर आई कि कुपवाड़ा के हाफरूदा जंगल से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। मोहित ने अपनी यूनिट के साथ मोर्चा संभाला। घने जंगल में छिपे दुश्मन ने तीन तरफ से फायरिंग शुरू की। चार कमांडो घायल हुए। मोहित रेंगते हुए आगे बढ़े, घायलों को कवर देते हुए सुरक्षित जगह ले गए। उन्होंने एक घायल साथी को अपनी पीठ पर लादा, और दूसरे को सहारा दिया। लेकिन गोलियां रुकीं नहीं। मोहित ने रेडियो पर साथियों को सुरक्षित निकलने को कहा, खुद दुश्मन की लाइन में घुस गए। अकेले चार आतंकी ढेर किए। आखिर में दो और मारे, लेकिन उन्हें भी छह गोलियां लग चुकी थीं। मोहित महज 31 साल की उम्र में शहीद हो गए। उस ऑपरेशन में कई आतंकी खत्म हुए, लेकिन मोहित समेत पांच जवान शहीद हुए। उनकी आखिरी सांस में भी टीम की जीत थी।

गाजियाबाद से मेट्रो स्टेशन तक, प्रेरणा की मशाल मरणोपरांत मोहित शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 2019 में गाजियाबाद का राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन भी उनके नाम पर किया गया। उनकी पत्नी कर्नल रिशिमा शर्मा (तत्कालीन मेजर) आर्मी में आज भी सेवाएं दे रही हैं।