LG सक्सेना का दिल्लीवालों को तोहफा, रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर निर्माण में आ रही मुश्किल को किया दूर

Hindi Newsएनसीआर NewsMajor hurdle on Rithala-Narela-Kundli Corridor under Metro Phase IV cleared by LG Saxena
संक्षेप:

Dec 16, 2025 07:30 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर में मेट्रो के चौथे चरण (फेज IV) के लिए बन रहे रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर के निर्माण में आ रही एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया है। LG ने इस कॉरिडोर के लिए DMRC को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की जमीन आवंटित करने के साथ ही रिठाला से रोहिणी सेक्टर 25 तक बेहद महत्वपूर्ण वायाडक्ट के निर्माण के लिए भी जमीन का आवंटन करने को मंजूरी दे दी है। इस दौरान DMRC को 50 वर्ग मीटर जमीन स्थायी आधार पर 99 साल के लिए लीज पर दी जाएगी, जबकि 1286 वर्ग मीटर जमीन 4 साल के लिए अस्थायी आधार पर दी जाएगी।

इस मंजूरी के मिलने से होंगे इतने फायदे

अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से बहुप्रतीक्षित मेट्रो लाइन का काम तो तेजी से होगा ही, साथ ही नरेला को शिक्षा केंद्र, प्रमुख आवासीय स्थान और खेल केंद्र के रूप में विकसित करने की योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बताया जा रहा है कि यह मामला पिछली AAP सरकार के अड़ियल रवैये के कारण सालों से अटका हुआ था।

एक जमीन 99 साल तो दूसरी जमीन 4 साल के लिए देगा

उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब DJB रिठाला स्थित STP में 50 वर्ग मीटर जमीन DMRC को स्थायी आधार पर (99 साल की लीज पर) आवंटित करेगा और वायाडक्ट के निर्माण के लिए 1286 वर्ग मीटर जमीन 4 साल की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर सौंपेगा।

जमीन देने के बदले DJB को मिलेंगे 75.5 लाख रुपए

इस जमीन आवंटन के लिए जो नियम और शर्तें निर्धारित किए गए हैं, उसके अनुसार मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस जमीन के बदले DJB को कुल 75 लाख 50 हजार 353 रुपए का भुगतान करेगा। इनमें से 12 लाख 28 हजार 937 रुपए, स्थायी आधार पर आवंटित 50 वर्ग मीटर जमीन के लिए रहेंगे और बाकी के 63 लाख 21 हजार 416 रुपए, अस्थायी आधार पर 4 साल के लिए आवंटित 1286 वर्ग मीटर जमीन के लिए होंगे। एक अन्य शर्त के अनुसार DMRC जमीन के इन दोनों टुकड़ों का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए ना करते हुए सिर्फ उन्हीं उद्देश्य के लिए करेगा, जिसके लिए उसे यह सौंपा गया है।

दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी होगी और बेहतर

रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर (फेज IV) दिल्ली-हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। यह कॉरिडोर 21 एलिवेटेड स्टेशनों के जरिए उत्तर-पश्चिम दिल्ली (रोहिणी, बवाना, नरेला) में ट्रैफिक/प्रदूषण को कम करते हुए, औद्योगिक/आवासीय क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रेड लाइन के साथ जुड़कर निर्बाध NCR यात्रा के लिए व्यापक बड़े फायदे देगा।

