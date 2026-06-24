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दिल्ली के उद्योग भवन के पास मजदूरों की बस्ती में लगी भीषण आग, टिन शेड वाले 200 अस्थायी घर जलकर राख

एएनआई नई दिल्ली, पीटीआई
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दिल्ली में बुधवार तड़के उद्योग भवन के पास टिन-शेड वाली मजदूरों की बस्ती में आग लग गई। इस घटना में किसी के भी घायल या हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मजदूरों के लिए बने 200 अस्थायी आवास जलकर राख हो गए।

दिल्ली के उद्योग भवन के पास मजदूरों की बस्ती में लगी भीषण आग, टिन शेड वाले 200 अस्थायी घर जलकर राख

राजधानी दिल्ली में उद्योग भवन इलाके के पास बसी मजदूरों की बस्ती में बुधवार तड़के भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में टिन-शेड वाले करीब 200 अस्थायी आवास जलकर राख हो गईं। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचीं दमकल की 20 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार तड़के उद्योग भवन के पास मजदूरों के लिए बने अस्थायी टिन-शेड्स में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 200 शेड जलकर खाक हो गए।

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इलेक्ट्रिक पैनल में लगी आग मजदूरों के टिन-शेड तक फैली

दिल्ली फायर सर्विस को बुधवार तड़के 3:02 बजे एक कॉल आया, जिसमें उद्योग भवन के पास मजदूरों की झुग्गियों के नजदीक एक इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगने की सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि आग तेजी से पास-पास बने टिन-शेड वाले रूम्स तक फैल गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा।

फायर अधिकारियों ने बताया कि शुरू में दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की करीब 20 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया।

कई एलपीजी सिलेंडर भी फटे

अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग में श्रमिकों के लगभग 200 अस्थायी आवास जलने के साथ ही कई एलपीजी सिलेंडर भी फट गए। आग में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के सही कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

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आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं

फायर ऑफिसर संदीप दुग्गल ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि घटनास्थल सेना भवन के पास है, जहां मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी आवास बनाए गए हैं। यहां छोटे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे और अंदर बिजली के तार भी फैले हुए थे, इसलिए हम आग लगने की सही वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है।

बता दें कि, इन दिनों सेंट्रल विस्टा इलाके में स्थित प्रमुख सरकारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में से एक उद्योग भवन को गिराने का काम चल रहा है। 1950 के दशक के आखिर में बने उद्योग भवन को गिराने का यह काम पास ही में स्थित निर्माण भवन को गिराए जाने के बाद शुरू हुआ है। यह सारा काम केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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