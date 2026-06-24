दिल्ली के उद्योग भवन के पास मजदूरों की बस्ती में लगी भीषण आग, टिन शेड वाले 200 अस्थायी घर जलकर राख

दिल्ली में बुधवार तड़के उद्योग भवन के पास टिन-शेड वाली मजदूरों की बस्ती में आग लग गई। इस घटना में किसी के भी घायल या हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मजदूरों के लिए बने 200 अस्थायी आवास जलकर राख हो गए।

राजधानी दिल्ली में उद्योग भवन इलाके के पास बसी मजदूरों की बस्ती में बुधवार तड़के भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में टिन-शेड वाले करीब 200 अस्थायी आवास जलकर राख हो गईं। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचीं दमकल की 20 गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार तड़के उद्योग भवन के पास मजदूरों के लिए बने अस्थायी टिन-शेड्स में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 200 शेड जलकर खाक हो गए।

इलेक्ट्रिक पैनल में लगी आग मजदूरों के टिन-शेड तक फैली दिल्ली फायर सर्विस को बुधवार तड़के 3:02 बजे एक कॉल आया, जिसमें उद्योग भवन के पास मजदूरों की झुग्गियों के नजदीक एक इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगने की सूचना दी गई। उन्होंने बताया कि आग तेजी से पास-पास बने टिन-शेड वाले रूम्स तक फैल गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा।

फायर अधिकारियों ने बताया कि शुरू में दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं, लेकिन आग की गंभीरता को देखते हुए दमकल की करीब 20 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया।

कई एलपीजी सिलेंडर भी फटे अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग में श्रमिकों के लगभग 200 अस्थायी आवास जलने के साथ ही कई एलपीजी सिलेंडर भी फट गए। आग में किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने के सही कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं फायर ऑफिसर संदीप दुग्गल ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि घटनास्थल सेना भवन के पास है, जहां मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी आवास बनाए गए हैं। यहां छोटे एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे थे और अंदर बिजली के तार भी फैले हुए थे, इसलिए हम आग लगने की सही वजह तो नहीं बता सकते, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है।