दिल्ली के टिकरी कलां में अवैध PVC कचरे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 ट्रक कचरा हटाया, 20 से ज्यादा खेत सील
विशेषज्ञों का कहना है कि खुले में पीवीसी जलाने से जहरीली गैसें एवं हानिकारक रसायन निकल सकते हैं। वहीं, लंबे समय तक जमीन पर पड़े प्लास्टिक कचरे से माइक्रोप्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों के मिट्टी तथा भूजल तक पहुंचने का खतरा रहता है।
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच जिला प्रशासन आउटर नॉर्थ ने गुरुवार को टिकरी कलां गांव में अवैध रूप से जमा पीवीसी (PVC) और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया। SDM मुंडका शिव सिंह मीना के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान 20 से ज्यादा खुले खेतों और परिसरों को सील किया गया। वहीं, नगर निगम (MCD) द्वारा लगभग 25 ट्रक पीवीसी और प्लास्टिक कचरा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बीएसईएस द्वारा संबंधित परिसरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए थे।
दरअसल टिकरी कलां गांव में बड़े पैमाने पर कृषि भूमि, खाली प्लॉटों और लाल डोरा क्षेत्र के भीतर बिना किसी वैध अनुमति के पीवीसी और प्लास्टिक कचरे का अवैध भंडारण किया जा रहा है। कई स्थानों पर अनुपयोगी प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में गंभीर वायु प्रदूषण फैलने का खतरा बना हुआ है।
पीवीसी कचरे के बीच बायोमेडिकल वेस्ट भी
अभियान के दौरान पीवीसी और प्लास्टिक कचरे के बीच बड़ी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट भी पाया गया, जो जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे कचरे के संपर्क में आने वाले श्रमिकों को संक्रमण, जहरीले पदार्थों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। खास बात यह है कि यहां काम करने वाले अधिकांश श्रमिकों को इन खतरों की पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, खुले में पीवीसी जलाने से जहरीली गैसें एवं हानिकारक रसायन निकल सकते हैं। वहीं, लंबे समय तक जमीन पर पड़े प्लास्टिक कचरे से माइक्रोप्लास्टिक और अन्य प्रदूषकों के मिट्टी तथा भूजल तक पहुंचने का खतरा रहता है।
सात दिन में कचरा हटाने के निर्देश
टिकरी कलां दिल्ली के उन प्रदूषण हॉटस्पॉट्स में शामिल है, जिनकी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने अवैध भंडारण करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ संबंधित परिसरों की सीलिंग की कार्रवाई की है। एसडीएम शिव सिंह मीना ने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्तियों को शपथपत्र के साथ सात दिनों के भीतर पूरा पीवीसी कचरा हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने जारी की सख्त चेतावनी
अभियान के दौरान राजस्व विभाग, एमसीडी, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित एजेंसियों और बीएसईएस की टीमें बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद रहीं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि टिकरी कलां में अवैध पीवीसी भंडारण और कचरा जलाने की गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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