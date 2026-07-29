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गुरुग्राम में होगा एक और बुलडोजर ऐक्शन? अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में जल्द ही एक और बड़ा बुलडोजर ऐक्शन देखन को मिल सकता है। इस बार सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के अवैध निर्माण तोड़फोड़ की जद में आ गए हैं। वन्यजीव विभाग ने इन सभी अवैध निर्माणों को हटाने के  लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

illegal constructions
अवैध निर्माण प्रतीकात्मक तस्वीर

गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (बर्ड सेंचुरी) के आसपास ईको-सेंसिटिव और प्रतिबंधित दायरे में किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ वन्यजीव विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। विभाग ने ईको-सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से बने ढांचों, फार्म हाउसों और अन्य निर्माणों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले माह के अंत तक इन अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की जाने की योजना विभाग ने बनाई है।

150 से अधिक लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी

विभाग द्वारा अब तक नियम उल्लंघन करने वाले 150 से अधिक अवैध निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, और अन्य को भी जल्द नोटिस भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अगले सप्ताह इस संबंध में गठित विशेष समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें अवैध निर्माणों को ढहाने और पुलिस बल की तैनाती की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

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राष्ट्रीय उद्यान के पास 5 km का इलाका ईको-सेंसिटिव जोन

उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशकों के बाद यह पहला मौका है, जब वन्यजीव विभाग सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर इतने बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का करीब 5 किलोमीटर का दायरा ईको-सेंसिटिव जोन घोषित है, जहां किसी भी प्रकार का पक्का या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने कहा कि नोटिस का जवाब न मिलने पर हटाए जाएंगे।

मंडलीय वन्य जीव अधिकारी रामकुमार जांगड़ा ने बताया कि विभाग की तरफ से भी अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों पर मिलेगी 75% छूट

हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में शहरी निकायों के निवासियों, उद्यमियों और आवास विकास से जुड़े कई फैसलों पर मुहर लगाई गई। इससे अब लाल डोरा क्षेत्र की संपत्तियों पर 75 फीसदी छूट मिलेगी।

सरकार ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमा में स्थित भवनों और भूमि पर संपत्ति कर लगाने के लिए नई प्रणाली को मंजूरी दी है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 को भी स्वीकृति दी गई है। अब नई प्रणाली के तहत संपत्ति के पूंजीगत मूल्य का निर्धारण प्लॉट या कारपेट एरिया, लागू कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर होगा। पारदर्शिता के लिए शहरों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें नगर निगमों के लिए ए1 व ए2, जबकि नगर परिषदों व पालिकाओं के लिए बी व सी श्रेणी तय की गई है। निकायों के तहत गांवों के लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को 75फीसदी छूट मिलेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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