गुरुग्राम में होगा एक और बुलडोजर ऐक्शन? अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी

गुरुग्राम में जल्द ही एक और बड़ा बुलडोजर ऐक्शन देखन को मिल सकता है। इस बार सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के अवैध निर्माण तोड़फोड़ की जद में आ गए हैं। वन्यजीव विभाग ने इन सभी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान (बर्ड सेंचुरी) के आसपास ईको-सेंसिटिव और प्रतिबंधित दायरे में किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ वन्यजीव विभाग ने कड़ा रुख अपना लिया है। विभाग ने ईको-सेंसिटिव जोन में अवैध रूप से बने ढांचों, फार्म हाउसों और अन्य निर्माणों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले माह के अंत तक इन अवैध निर्माणों पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की जाने की योजना विभाग ने बनाई है।

150 से अधिक लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी विभाग द्वारा अब तक नियम उल्लंघन करने वाले 150 से अधिक अवैध निर्माणकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं, और अन्य को भी जल्द नोटिस भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वन्यजीव विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अगले सप्ताह इस संबंध में गठित विशेष समिति की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें अवैध निर्माणों को ढहाने और पुलिस बल की तैनाती की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी।

राष्ट्रीय उद्यान के पास 5 km का इलाका ईको-सेंसिटिव जोन उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशकों के बाद यह पहला मौका है, जब वन्यजीव विभाग सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों पर इतने बड़े स्तर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय उद्यान के आसपास का करीब 5 किलोमीटर का दायरा ईको-सेंसिटिव जोन घोषित है, जहां किसी भी प्रकार का पक्का या व्यावसायिक निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने कहा कि नोटिस का जवाब न मिलने पर हटाए जाएंगे।

मंडलीय वन्य जीव अधिकारी रामकुमार जांगड़ा ने बताया कि विभाग की तरफ से भी अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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