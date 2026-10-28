नोएडा-ग्रेनो को बड़ा तोहफा, खुलेंगे 4 ग्लोबल सेंटर और रोबोटिक्स पार्क, 1 लाख से ज्यादा को मिलेगा रोजगार
ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ भूमि पर आधुनिक रोबोटिक्स पार्क विकसित होगा। यह दो जोन में विकसित होगा। जोन-1 के लिए आठ एकड़ भूमि निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नोएडा में चार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) यानि वैश्विक क्षमता केंद्रों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में आधुनिक रोबोटिक्स पार्क विकसित करने की मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने चारों औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। चारों इकाइयां कुल 1,709.84 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने 879 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी की 112.84 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। मेटलाइफ ग्लोबल ऑपरेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 84 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। एलजी सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी नोएडा में 634 करोड़ रुपए के निवेश निवेश प्रस्ताव दिया है।
69.52 एकड़ भूमि पर आधुनिक रोबोटिक्स पार्क
ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ भूमि पर आधुनिक रोबोटिक्स पार्क विकसित होगा। यह दो जोन में विकसित होगा। जोन-1 के लिए आठ एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जिसका विकास और संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर गठित विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के जरिए किया जाएगा। इसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत और चयनित औद्योगिक साझीदार की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत होगी। जोन-2 के लिए 61.52 एकड़ जमीन आरक्षित की जाएगी। क्षेत्र में निजी उद्यमों द्वारा निवेश कर औद्योगिक इकाइयों और संबंधित गतिविधियों का विकास किया जाएगा। इस जोन के विकास के लिए राज्य सरकार पर कोई पूंजीगत दायित्व नहीं होगा। परियोजना से एक लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से जोन-1 के विकास के लिए 21.1 करोड़ रुपए का अंशदान दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से 30 वर्षों के लिए 126.2 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। एक परिसर में अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।
क्या है जीसीसी
जीसीसी ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियां तकनीकी विकास, अनुसंधान, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल परिचालन, इंजीनियरिंग और अन्य वैश्विक कारोबारी कार्यों का संचालन करती हैं। इन केंद्रों के विस्तार से निवेश के नए अवसर पैदा होंगे।
जीसीसी नीति से निवेश को प्रोत्साहन
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि जीसीसी नीति के तहत सात जनवरी, 2026 को क्रियान्वयन नियमावली-2025 भी जारी की गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय प्राधिकृत समिति ने 10 जुलाई 2026 की बैठक में चारों औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों पर विचार किया। अब कैबिनेट की बैठक में इन इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने पर सहमति जताई गई।
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अदिति शर्मा
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