गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एनएच नौ स्थित शौर्यपुरम योजना के चार ब्लॉकों में जाने वाले मुख्य मार्ग पर मौजूद अतिक्रमण शनिवार शाम हटाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा हटाए अतिक्रमण से इन ब्लॉक में रहने वाले करीब 15 हजार लोगों को फायदा होगा। साथ ही इस रास्ते के बनने से इन्हें करीब डेढ़ किलोमीटर का लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा।

एनएच नौ के पास मैसेर्स एसएमवी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड ने शाहपुर बम्हैटा की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद शौर्यपुरम योजना लाई गई है। करीब 105 एकड़ में फैली टाउनशिप में कई ब्लॉक तैयार किए गए। इस योजना में जाने के लिए एनएच नौ से 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई हुई है। लेकिन योजना के ए, डी, सी और जी ब्लॉक में जाने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हो रखा था। इसकी शिकायत कोर्ट में की गई। इसके बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर लोगों के लिए मुख्य मार्ग खोलने का आदेश दिया।