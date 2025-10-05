Major action against encroachment in Ghaziabad 15 thousand people will benefit गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 हजार लोगों को मिलेगा फायदा, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 15 हजार लोगों को मिलेगा फायदा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबादSun, 5 Oct 2025 07:06 PM
गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एनएच नौ स्थित शौर्यपुरम योजना के चार ब्लॉकों में जाने वाले मुख्य मार्ग पर मौजूद अतिक्रमण शनिवार शाम हटाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा हटाए अतिक्रमण से इन ब्लॉक में रहने वाले करीब 15 हजार लोगों को फायदा होगा। साथ ही इस रास्ते के बनने से इन्हें करीब डेढ़ किलोमीटर का लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा।

एनएच नौ के पास मैसेर्स एसएमवी एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड ने शाहपुर बम्हैटा की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद शौर्यपुरम योजना लाई गई है। करीब 105 एकड़ में फैली टाउनशिप में कई ब्लॉक तैयार किए गए। इस योजना में जाने के लिए एनएच नौ से 45 मीटर चौड़ी सड़क बनाई हुई है। लेकिन योजना के ए, डी, सी और जी ब्लॉक में जाने वाले मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हो रखा था। इसकी शिकायत कोर्ट में की गई। इसके बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाकर लोगों के लिए मुख्य मार्ग खोलने का आदेश दिया।

इस मार्ग के बंद होने से यहां रहने वाले करीब 15 हजार लोगों को करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे रास्ते से होकर आना जाना पड़ रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और पुलिस बल की टीम ने शनिवार शाम को इस मार्ग से अतिक्रमण पूरी तरह हटवा दिया है। इस मार्ग से अतिक्रमण हटने के बाद स्थानीय लोगों ने इस 12 मीटर चौड़े मार्ग को बनाने के लिए शनिवार शाम पूजा भी की। अब अक्टूबर महीने में यह मार्ग पूरी तरह बनकर तैयार होगा, जिसके बाद लोगों को आने जाने में आसानी रहेगी। एसडीएम विराग पांडेय का कहना है कि इस मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। अब यहां सड़क बनने के बाद स्थानीय लोगों को आने जाने में सीधे फायदा होगा।