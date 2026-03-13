Hindustan Hindi News
4 दिन पहले उद्घाटन और 1000 मीटर केबल चोरी, दिल्ली मेट्रो हांफने लगी

Mar 13, 2026 10:52 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली मेट्रो की रफ्तार एक बार फिर केबल चोरों ने थाम दी। हैरानी की बात यह है कि इस बार उस रूट पर इसे अंजाम दिया गया जिसका उद्घाटन महज 4 दिन पहले ही हुआ था। दीपाली चौक-मजलिस पार्क के बीच 9.9 किलोमीटर लंबे रूट पर 1000 मीटर लंबे सिग्नल केबल की चोरी हो गई।

पुलिस ने एक संदिग्ध को मौके से गिरफ्तार किया है।

पीएम मोदी ने रविवार को इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। डीएमआरसी के अधिकारियों ने बताया कि केबल चोरी की वजह से सिग्नल सिस्टम में बाधा आई। इसलिए ट्रेनों को भलस्वा से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के बीच 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलाया गया। गुरुवार को दिनभर इस रूट पर सेवा बाधित रही। क्योंकि संचालन रोके बिना नई केबल नहीं बिछाई जा सकती थी।

यात्री सेवाओं पर असर डाले बिना केबल नहीं बिछाई जा सकती

एक अधिकारी ने बताया कि यात्री सेवाओं पर असर डाले बिना परिचालन घंटों के दौरान सिग्नलिंग केबल बिछाने का काम नहीं किया जा सकता। असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों के लिए सेवा का समय समाप्त होने के बाद रात में मरम्मत का काम किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार, प्रभावित खंड के स्टेशन और ट्रेन के अंदर यात्रियों को सूचित रखने के लिए नियमित घोषणाएं की गईं।

जहांगीरपुरी का युवक गिरफ्तार, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज

गिरफ्तार आरोपी की पहचान जहांगीरपुरी निवासी शेख शफीक (28) के रूप में हुई। इस संबंध में आजादपुर मेट्रो पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 329(4), 305(1), 3(5) और 331 के तहत और साथ ही DMRC एक्ट की धारा 74(1) और 78 के तहत मामला दर्ज किया गया।

11 जनवरी को भी चुराई गई थी मेट्रो की केबल

दिल्ली में मेट्रो की केबल चोरी होने की यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी, केबल चोरी की वजह से अक्सर मेट्रो सेवाओं में देरी हुई है। इससे पहले 11 जनवरी को भी केबल चोरी की कोशिश के बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 से नई दिल्ली) पर मेट्रो ट्रेन सेवा प्रभावित हुई थी। पटरियों पर करीब 800 मीटर सिग्नलिंग केबल क्षतिग्रस्त पाई गई थी।

रात 12:30 बजे से सुबह 4:00 बजे के बीच होती हैं केबल चोरी

डीएमआरसी के एक अधिकारी के अनुसार, केबल चोरी की घटनाएं आमतौर पर रात 12:30 बजे से सुबह 4:00 बजे के बीच होती हैं, जब मेट्रो सेवाएं बंद होती हैं। रात के समय चोर पुल पर चढ़ जाते हैं, केबल काटते हैं, उन्हें अपने साथियों को सौंप देते हैं और भाग जाते हैं। अधिकारी ने बताया कि इन केबलों में तांबा और एल्युमीनियम होने के कारण ये बहुत कीमती होती हैं।

