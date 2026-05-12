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दिल्ली-गाजियाबाद ट्रैफिक अलर्ट, इस सड़क पर महीनेभर से ज्यादा प्रभावित रहेगा यातायात; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से इस बात का अनुरोध भी किया है कि वे भीड़भाड़ के समय धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुगम अनुभव के लिए ट्रैफिक कर्मियों के साथ सहयोग करें। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी है।

दिल्ली-गाजियाबाद ट्रैफिक अलर्ट, इस सड़क पर महीनेभर से ज्यादा प्रभावित रहेगा यातायात; पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली शहर के लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है, जिसमें उसने लोगों को कुछ विशेष मार्गों से बचकर निकलने की सलाह दी है। पुलिस ने बताया कि NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा NH-09 पर गाजियाबाद से सराय काले खां कैरिजवे पर जरूरी रखरखाव और कारपेटिंग का काम किया जा रहा है, जिसके चलते इस मार्ग पर लेन प्रतिबंध लागू किया गया है।

खास बात यह है कि रखरखाव का यह काम जून 2026 तक जारी रहेगा। ऐसे में इस हिस्से पर ट्रैफिक की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रहने की काफी ज्यादा आशंका है। इसी वजह से लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं और लोगों को उनका उपयोग करने की सलाह दी है।

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NH-24 को वैकल्पिक मार्ग के रूप में उपयोग की सलाह

इस दौरान प्रभावित इलाके में वाहनों के आवागमन को सुगम बनाते हुए लोगों की असुविधा को कम करने के लिए, यातायात पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली (सराय काले खां सहित) की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को NH-24 को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

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यातायात पुलिस ने एडवायजरी में दी यह सलाह

  • अगले कुछ दिनों तक NH-09 (गाज़ियाबाद से सराय काले खां वाला हिस्सा) का इस्तेमाल करने से बचें।
  • काम चल रहे इलाकों के पास सावधानी से गाड़ी चलाएं और तय गति सीमा का पालन करें।
  • NH-24 को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करें।
  • अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलें।
  • दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के माध्यमों से अपडेट रहें।

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इसमें कहा गया है, ‘पूर्वी और मध्य दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को प्रभावित हिस्से पर देरी का सामना करना पड़ सकता है। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और इस मार्ग का उपयोग करते समय पर्याप्त समय लेकर चलें।’

इसके साथ ही यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से इस बात का अनुरोध भी किया है कि वे भीड़भाड़ के समय धैर्य बनाए रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुगम अनुभव के लिए ट्रैफिक कर्मियों के साथ सहयोग करें। इसके साथ ही पुलिस ने मुख्य चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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