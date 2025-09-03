mainpal badli brought to india haryana stf arrested भारत लाया गया हरियाणा का बड़ा गैंगस्टर मैनपाल बादली, सिर पर था 7 लाख का इनाम, Ncr Hindi News - Hindustan
भारत लाया गया हरियाणा का बड़ा गैंगस्टर मैनपाल बादली, सिर पर था 7 लाख का इनाम

गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत प्रत्यर्पित कर बुधवार सुबह दिल्ली लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बादली पर सात लाख का इनाम घोषित था।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधरीWed, 3 Sep 2025 10:25 AM
गैंगस्टर मैनपाल बादली को कंबोडिया से भारत प्रत्यर्पित कर बुधवार सुबह दिल्ली लाया गया, जहां हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बादली पर सात लाख का इनाम घोषित था और वह साल 2018 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से फरार था।

विदेश से चला रहा था गैंग

एसटीएफ के अनुसार बादली पिछले कई सालों से विदेश में बैठकर अपने आपराधिक गिरोह को चला रहा था। वह रंगदारी, हत्या और अन्य संगीन अपराधों में शामिल था। एसटीएफ ने इंटरपोल की मदद से उसे कंबोडिया में हिरासत में लिया था और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे भारत डिपोर्ट किया गया है।

2018 में हुआ था फरार

बादली को साल 2018 में एक मामले में पैरोल मिली थी, जिसके बाद वह वापस जेल नहीं लौटा और फरार हो गया था। एसटीएफ उसकी तलाश में थी और आखिरकार उसे पकड़ने में सफलता मिली। गिरफ्तारी के बाद, बादली से आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि उसके गैंग के अन्य सदस्यों और गतिविधियों का पता लगाया जा सके।