Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मैं घूंघट करूंगी तो पति भी शेरवानी में घूमे; पत्नी की इस शर्त से तलाक तक पहुंच गया मामला

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

पति-पत्नी के बीच घूंघट करने को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब परिवार परामर्श केंद्र से निकलकर कोर्ट तक आ गई है। एक विवाहिता ने शादी के दो दिन बाद ही ससुराल वालों पर घूंघट करने का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई थी।

मैं घूंघट करूंगी तो पति भी शेरवानी में घूमे; पत्नी की इस शर्त से तलाक तक पहुंच गया मामला

गाजियाबाद के परिवार परामर्श केंद्र में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसमें महिला ने शादी के दो दिन बाद ही ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। विवाहिता ने बताया कि ससुराल वाले उस पर घूंघट करने का दबाव बना रहे हैं। इस पर महिला ने कहा कि यदि मैं घूंघट करूंगी तो लड़का भी शेरवानी पहनकर घूमे।

भोजपुर की ममता की एक साल पहले अलवर, राजस्थान के अंकुर ( दोनों बदला हुआ नाम) से शादी हुई थी। ममता गृहिणी हैं और अंकुर निजी कंपनी में नौकरी करता है। ममता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उस पर घूंघट करने का भारी मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, जो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। पिछले महीने ही दोनों की शादी को एक साल हुआ है। काउंसलर्स ने मामले की सुनवाई कर दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें:वैवाहिक झगड़े 'जनहित' नहीं, पति की कमाई निजी जानकारी; दिल्ली HC से पत्नी को झटका

कई सुनवाई के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ गया और दोनों ने समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामले की फाइल परामर्श केंद्र से बंद कर कोर्ट भेज दी गई है। दोनों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाली है। परामर्श केंद्र के काउंसलर्स ने बताया कि इन दिनों शादीशुदा जोड़ों के बीच वैचारिक मतभेद और आधुनिक जीवनशैली को लेकर विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं।

जींस-टीशर्ट पहनने पर पाबंदी

एक अन्य मामले में शादी के एक हफ्ते बाद ही महिला ने शिकायत की कि उसे मायके की तरह वेस्टर्न कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उसे लगातार साड़ी पहनने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला शादी से पहले नौकरी करती थी, लेकिन बाद में उसने नौकरी छोड़ दी। महिला का पति निजी कंपनी में नौकरी करता है। इस पर दोनों पक्षों को समझाने के बाद समझौता कराया गया।

ये भी पढ़ें:‘रिश्ता शादी जैसा, बस कानून…’; लिव-इन रिलेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

रील के विवाद में कलह

एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वह दिनभर इंस्टाग्राम रील बनाने में व्यस्त रहती है। इससे पारिवारिक शांति और प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। पति ने बताया कि महिला पूरा दिन वीडियो कॉल पर मायके में बात करती रहती है। पति एक फैक्ट्री में नौकरी करता है और पत्नी गृहिणी है। दोनों की शादी को तीन साल हो गए हैं और उनका एक साल का बच्चा है। दोनों को समझा कर मामले में समझौता कराया गया।

लाइफस्टाइल में अंतर से विवाद

वसुंधरा के एक पढ़े-लिखे जोड़े में विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि पति को देर रात तक जागने और अव्यवस्थित रहने की आदत थी, जबकि पत्नी कड़े अनुशासन और स्वच्छता की मांग कर रही थी। दोनों आईटी कंपनी में इंजीनियर हैं और उनकी शादी को अभी डेढ़ साल हुआ है। मामला तलाक की दहलीज तक आ पहुंचा। दोनों ने समझौता करने से इनकार कर दिया और रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया।

रिपोर्ट - वंदना श्यारौलिया

ये भी पढ़ें:बचपन में हुई गलती को जीवनभर का कलंक नहीं बनाया जा सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Husband-wife Fight Husband Wife Dispute Ghaziabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।