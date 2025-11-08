नोएडा सोसाइटी का हेड बन गया था डबल मर्डर का आरोपी, पुलिस ने 7 साल बाद ऐसे दबोचा

संक्षेप: पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने साल से फरार चल रहे पत्रकार और उनकी मां की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हद तो ये है कि वो नोएडा की एक सोसाइटी का सुरक्षा प्रमुख बन गया था।

पंजाब पुलिस ने नोएडा की एक सोसाइटी से पत्रकार केजे सिंह और उनकी मां की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। हद तो ये हो गई कि उसके भरोसे पूरी सोसाइटी के लोगों की सुरक्षा सौंप दी गई थी। हत्या के 7 साल बाद मोहाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले गौरव कुमार के रूप में हुई है। गौरव दो लोगों की हत्या के बाद से 7 साल से फरार चल रहा था।

नोएडा सोसाइटी से यह गिरफ्तारी डीएसपी नवीनपाल सिंह लिहाल और स्पेशल क्राइम सेल और नोडल अफसर पीओ विंग के नेतृत्व में की गई है। इस मामले की जानकारी देते हुए लिहाल सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ढाई महीने से अधिक की प्लानिंग लगी। इसमें पुलिस ने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। पुलिस ने बताया कि दो महीने की लगातार मेहनत के बाद पता चला कि आरोपी नोएडा की एक हाउसिंह सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड हेड के रूप में काम कर रहा था।

मामले पर बात करते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआत में गौरव सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था। बाद में उसे सिक्योरिटी हेड बना दिया गया और रेजिडेंड वेलफेयर एसोसिएशन का मैनेजर बना दिया गया। हैरानी की बात यह है कि सोसाइटी ने उसके बैकग्राउंड का वेरीफिकेशन भी नहीं किया। पुलिस ने बताया कि जिस सोसाइटी में गौरव काम कर रहा था, उसमें ज्यादातर बुजुर्ग रहते हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद से सोसाइटी में सभी भौंचक्के रह गए।