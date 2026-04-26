'मैं मरने वाला हूं', IRS अधिकारी की बेटी का मर्डर करने वाला किसे किया था पहला फोन; नया खुलासा
दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में नया खुलासा सामने आया है। यहां हत्यारे ने मर्डर करने के बाद सबसे पहले गुरुग्राम में रहने वाले अपने भाई को फोन किया था और कहा था कि वो मरने वाला है।
दिल्ली के आईआरएस अधिकारी की बेटी के मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। हत्या के बाद घर से निकले राहुल ने पहला फोन गुरुग्राम में रहने वाले अपने भाई को किया था। फोन पर बात करते हुए राहुल मीणा ने भाई से कहा कि अब वो मरने वाला है।
'मैं मरने वाला हूं'
दिल्ली में लड़की की हत्या के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पाया कि एक युवक सीसीटीवी कैमरे में फोन पर बात करते हुए जा रहा है। पुलिस ने पहचान की तो पता चला कि वो अधिकारी के घर पर काम करने वाला राहुल मीणा था और फोन पर अपने भाई से बात कर रहा था। भाई से बात करने के दौरान राहुल घबराया हुआ था और उसने भाई से कहा कि दिल्ली में उसने कांड कर दिया है और अब वो मरने वाला है। इस दौरान आरोपी ने पुलिस की गिरफ्तारी का डर भी दिखाया था।
क्या बोला राहुल
भाई से कॉल के दौरान, राहुल ने उससे कहा कि मैंने दिल्ली में कांड कर दिया है, मैं अब मरने वाला हूं पुलिस मुझे पकड़ लेगी। पूछताछ के दौरान, राहुल ने अलवर रेप में शामिल होने से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि वह सिर्फ अपना मोबाइल फोन लेने वहां गया था और उसने विक्टिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था।
कुछ घंटों में दो जगह किया कांड
पुलिस सोर्स ने यह भी बताया कि आरोपी और विक्टिम दोनों के मोबाइल फोन अभी गायब हैं। जांच करने वालों का मानना है कि आरोपी ने कुछ ही घंटों में अलग-अलग राज्यों में दो पीड़ितों को निशाना बनाया। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे, राहुल कथित तौर पर राजस्थान के अलवर में एक पड़ोसी के घर में घुसा, जहाँ उसने महिला के साथ मारपीट की और उसका रेप किया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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