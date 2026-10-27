निशिकांत दुबे का मानहानि केस, महुआ मोइत्रा अपनी बात डिलीट करने को तैयार, लेकिन...
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अपने एक ट्वीट को हटाने को तैयार हो गईं हैं। दुबे ने मानहानि का मुकदमा किया था।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोहुआ मोइत्रा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे संग अदालती जंग में एक कदम पीछे खींचते हुए अपने उस पोस्ट को हटाने के लिए तैयार हो गईं हैं जिसमें उन्होंने दुबे को 'फेक डिग्री किस्म के आदमी' कहा था। महुआ की तरह पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने भी अपनी उस टिप्पणी को हटाने के लिए पॉडकास्टर से गुजारिश करने की बात कही है, जिसमें उन्होंने सांसद के लिए 'ब्लैकमेलिंग किस्म के आदमी' का इस्तेमाल किया था। दुबे के इस वीडियो पर अपनी टिप्पणी जोड़ते हुए मोहुआ मोइत्र ने ट्वीट किया था। दुबे की ओर से किए गए मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों ने अपनी बात हटाने की सहमति दी है।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने मोहुआ मोइत्रा और सुभाष गर्ग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता के बयान को दर्ज किया। साथ ही मोइत्रा और गर्ग के नाम समन भी जारी किया है। महुआ मोइत्रा की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि उनके और दुबे के बीच राजनीतिक विवाद है और वह उनकी डिग्री पर सवाल उठाने का अधिकार जारी रखेंगी। गर्ग और मोइत्रा ने अपने विवादित टिप्पणियों को तब हटाने की बात कही जब जस्टिस गेडेला ने 'ब्लैकमेलर' शब्द पर आपत्ति जाहिर करते हुए इसे गलत बताया।
जस्टिस गेडेला ने कहा कि ब्लैकमेलर जैसा शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे असंयमित और पूरी तरह से अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा, 'यदि वह (दुबे) आपको (गर्ग) ब्लैकमेलर कहें तो क्या आप हल्के में लेंगे? हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि क्यों किसी ने आपसे सवाल किया। हम आपके जवाब देने के मौके से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ये दो ऐसे शख्स हैं जिनकी प्रतिष्ठा है। आप सोचते हैं कि हम इसे नहीं समझते? आप ब्लैकमेलर जैसा शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यह असंयमित और पूरी तरह अपमानजनक है। आप चाहते हैं कि हम लिखकर दें? हम यह भी करेंगे। आप किसी को इस नाम से नहीं बुला सकते हैं। बाकी चीजों पर बहस हो सकती है।'
गर्ग और मोइत्रा की ओर से पेश अधिवक्ता समुद्र सारंगी ने कहा कि वह (पूर्व वित्त सचिव) जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने तब यह टिप्पणी की जब दुबे ने उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की। मोइत्रा की टिप्पी को लेकर सारंगी ने कहा कि उनके बीच विवाद राजनीतिक है और बीजेपी सांसद को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए ताकि वह दावा कर सकें कि यह फर्जी नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने सारंगी को कहा कि वह पोस्ट को हटाने को लेकर निर्देश प्राप्त करें। कुछ देर बाद सारंगी ने बेंच को बताया कि पॉडकास्ट किसी और व्यक्ति ने पब्लिश किया है। उन्होंने कहा कि गर्ग उनसे कहेंगे कि ब्लैकमेलर शब्द को ब्लॉक कर दें। सारंगी ने कहा कि मोइत्रा उस ट्वीट को हटा देंगी, लेकिन दुबे की डिग्री पर सवाल उठाने का अधिकार रखेंगी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, एक पॉडकास्ट में गर्ग ने दुबे को ब्लैकमेलिंग करने वाला कह दिया था। गर्ग ने यह भी आरोप लगाया था कि दुबे ने उनके दफ्तर में आकर एलआईसी के एक मामले को लेकर दबाव बनाया था। मोइत्रा ने दुबे के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा था, 'ये ब्लैकमेलिंग किस्म का आदमी है। हां 100 फीसदी सही सुभाष चंद्र गर्ग। फेक डिग्री किस्म के आदमी भी। उनके मानहानि केस/ लोकपाल/ईडी/सीबीआई धमकियों से मत डरिए।' इसके बाद ने आरोपों को फर्जी बताते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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