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‘दिल्ली को उबालने वालों को फंड किसने दिया?’ CJP की 'रेजिगनेशन पार्टी' पर SC के वकील का सवाल

By Ratan Gupta
नई दिल्ली
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Mahesh Jethmalani on CJP funding: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने CJP नेताओं की कथित 'रेजिगनेशन पार्टी' के वायरल वीडियो पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की फंडिंग को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली को उबालने वालों को फंड किसने दिया?

Mahesh Jethmalani on CJP funding: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पांच सितारा होटल में रेजिगनेशन पार्टी रखी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील इसी वीडियो पर महेश जेठमलानी ने इसी नाच-गाने और मौज-मस्ती वाली वीडियो पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए पूछा- दिल्ली को उबालने वाले लोगों को पैसे किसने दिए? वकील जेठमलानी का सीधा सवाल कॉकरोच जनता पार्टी पर हुई फंडिंग पर था।

दिल्ली को उबाल पर रखने वाले लोगों को किसने पैसे दिए?

महेश जेठमलानी ने एक्स पर किए गए ट्वीट में लिखा- "सच में? CJP लीडरशिप एक होटल में जीत की पार्टी दे रही है! दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा होने के बाद, इन तथाकथित यूथ एक्टिविस्ट ने म्यूज़िक चालू किया और डांस करना शुरू कर दिया।" इसके बाद सवाल करते हुए लिखा- "यह एक सीरियस सवाल है। इस पूरे आंदोलन के दौरान ट्रैवल, खाना, रहने की जगह, इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स का खर्च किसने उठाया?" जेठमलानी ने अपनी बात को दोहराते हुए फिर लिखा- “दिल्ली को उबाल पर रखने वाले लोगों को किसने पैसे दिए?”

ये भी पढ़ें:कॉकरोच जनता पार्टी को कौन दे रहा पैसा? अभिजीत दीपके ने खोला फंडिंग का राज

होटल में जश्न मनाते दिखे सीजेपी नेता सौरव दास

जेठमलानी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सौरभ दास अपने साथियों के साथ नाचते-गाते जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। एकदम खुशनुमा माहौल। वीडियो में लिखा है- रेजिगनेशन पार्टी। वीडियो में जश्न मनाने वाली जगह शानदार दिखाई दे रही है। इसी आधार पर जेठमलानी ने लिखा कि सीजेपी नेता एक होटल में पार्टी दे रहे हैं। इसके बाद फंडिंग को लेकर सवाल उठाए। आपको बतातें चलें कि प्रोटेस्ट के दौरान भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं- आखिर इस आंदोलन को कौन फंड कर रहा है। इस पर वहां मौजूद लोगों और सीजेपी नेताओं का कहना था- यहां आम जनता अपनी स्वेच्छा से खाना, पानी, दवाई और जरूरी सुविधाएं भेज रही है।

आंदोलन के शुरूआती दिनों में जब सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके से पूछा गया था कि कॉकरोच जनता पार्टी को कौन फंडिंग दे रहा है? बीबीसी में इंटरव्यू के दौरान सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके से जब ऐसा पूछा गया, तो उन्होंने बताया था- मैं ट्रैवल अपने खुदके पैसों से कर रहा हूं। पूणे में जो स्टूडेंट मूवमेंट कर रहे हैं, वो खुदसे कर रहे हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा कि सर, आप आ जाइए। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं आ जाता हूं। फिर लखनऊ से मुझे फोन आया कि सर आप आ जाइए। तो मैं वहां भी जा रहा हूं। हालांकि बाद के दिनों में चल रहे आंदोलन पर उनका और उनके नेताओं (सौरव दास और आशुतोष रांका) का कहना था कि ये आंदोलन लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसे आम लोग फंड कर रहे हैं। इसमें थोड़ा-थोड़ा सबका योगदान है

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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