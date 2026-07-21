दिल्ली में कमरे के अंदर मिलीं महाराष्ट्र के युवक-युवती की लाशें, सुसाइड नोट भी बरामद

राजधानी दिल्ली में एक किराये के कमर से महाराष्ट्रीयन कपल के शव मिलने का मामला सामने आया है। दोनों पढ़ाई के दौरान करीब आए थे और अलग-अलग शहरों में नौकरी कर रहे थे। पुलिस को उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है।

दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके के संत नगर में सोमवार सुबह एक मकान के अंदर बंद कमरे में युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कमरे के अंदर युवती की लाश जहां बिस्तर पर पड़ी मिली, वहीं युवक की लाश नायलॉन की रस्सी के सहारे पंखे से लटकी हुई थी।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस को कमरे के अंदर से ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। युवक और युवती दोनों के परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स की मोर्चरी में भेज दिया है।

महाराष्ट्र के रहने वाले थे युवक-युवती डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि मृतकों की पहचान महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली 26 वर्षीय अंजलि और कोल्हापुर निवासी 30 वर्षीय अनमोल कुंडा पाटिल के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अंजलि और अनमोल की मुलाकात जयपुर के एक शिक्षण संस्थान में हुई थी, जहां दोनों ने साथ में फार्मेसी की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। कोर्स पूरा होने के बाद अनमोल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में नौकरी करने के लिए बेंगलुरु चला गया था, जबकि अंजलि दिल्ली आकर नौकरी करने लगी। अंजलि करीब दो वर्षों से संत नगर में एक किराये के कमरे में रह रही थी और निजी क्षेत्र में कार्यरत थी।

पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। पड़ोसियों को युवती के कमरे से कोई गतिविधि न होने पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो युवक फंदे से लटका दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, जहां युवती का शव बेड पर पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है।

हालांकि, दोनों ने इस घटना के पीछे क्या वजह है पुलिस द्वारा अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुलिस मृतकों के परिजनों के आने के बाद उनसे पूछताछ और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर कुछ बोल सकती है।