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दिल्ली में कमरे के अंदर मिलीं महाराष्ट्र के युवक-युवती की लाशें, सुसाइड नोट भी बरामद

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में एक किराये के कमर से महाराष्ट्रीयन कपल के शव मिलने का मामला सामने आया है। दोनों पढ़ाई के दौरान करीब आए थे और अलग-अलग शहरों में नौकरी कर रहे थे। पुलिस को उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। 

दिल्ली में कमरे के अंदर मिलीं महाराष्ट्र के युवक-युवती की लाशें, सुसाइड नोट भी बरामद

दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके के संत नगर में सोमवार सुबह एक मकान के अंदर बंद कमरे में युवक-युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कमरे के अंदर युवती की लाश जहां बिस्तर पर पड़ी मिली, वहीं युवक की लाश नायलॉन की रस्सी के सहारे पंखे से लटकी हुई थी।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, क्राइम टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस को कमरे के अंदर से ही एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। युवक और युवती दोनों के परिजनों को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स की मोर्चरी में भेज दिया है।

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महाराष्ट्र के रहने वाले थे युवक-युवती

डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि मृतकों की पहचान महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली 26 वर्षीय अंजलि और कोल्हापुर निवासी 30 वर्षीय अनमोल कुंडा पाटिल के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अंजलि और अनमोल की मुलाकात जयपुर के एक शिक्षण संस्थान में हुई थी, जहां दोनों ने साथ में फार्मेसी की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। कोर्स पूरा होने के बाद अनमोल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव (एमआर) के रूप में नौकरी करने के लिए बेंगलुरु चला गया था, जबकि अंजलि दिल्ली आकर नौकरी करने लगी। अंजलि करीब दो वर्षों से संत नगर में एक किराये के कमरे में रह रही थी और निजी क्षेत्र में कार्यरत थी।

पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस

डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली थी। पड़ोसियों को युवती के कमरे से कोई गतिविधि न होने पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो युवक फंदे से लटका दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया, जहां युवती का शव बेड पर पड़ा मिला। प्रारंभिक जांच में पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है।

हालांकि, दोनों ने इस घटना के पीछे क्या वजह है पुलिस द्वारा अभी इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुलिस मृतकों के परिजनों के आने के बाद उनसे पूछताछ और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर कुछ बोल सकती है।

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बेकाबू वाहन की टक्कर से बाइक सवार ने दम तोड़ा

दिल्ली कैंट के द्वारका-पालम रोड पर शनिवार शाम तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 29 वर्षीय आकाश विश्वकर्मा के तौर पर हुई है। हादसे के बाद आरोपी वाहन समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस को घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त प्लेटिना बाइक, हेलमेट और टूटी नंबर प्लेट मिली है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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