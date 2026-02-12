Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsMaharaja of Tehri Garhwal selling Lutyens Delhi bungalow for 1,000 crore Rupees: Report
टिहरी गढ़वाल के महाराजा बेच रहे लुटियंस जोन दिल्ली का अपना बंगला, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश; रिपोर्ट

टिहरी गढ़वाल के महाराजा बेच रहे लुटियंस जोन दिल्ली का अपना बंगला, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश; रिपोर्ट

संक्षेप:

Feb 12, 2026 12:15 am ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, सना फाजिली, नई दिल्ली
दिल्ली के दिल यानी 'लुटियंस बंगलो जोन' (LBZ) में रियल एस्टेट की दुनिया का एक बड़ा सौदा होने जा रहा है। खबरों के अनुसार टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह, भगवान दास रोड पर स्थित अपना 3.2 एकड़ का आलीशान बंगला बेचने की योजना बना रहे हैं। इस सौदे की अनुमानित कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, महाराजा अपनी यह संपत्ति दिल्ली के एक बड़े कारोबारी को बेच रहे हैं, जिनकी खाद्य और पेय (फूड एंड बेवरेज) बिजनेस में अच्छी पकड़ है, और जो देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के पहले आधिकारिक आवास को खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने वाले की पहचान सामने नहीं आई है।

उधर इस मामले में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि, सौदे की आखिरी प्रक्रिया के तहत एक प्रमुख लॉ फर्म ने खरीदार की ओर से सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का उक्त संपत्ति पर कोई दावा या अधिकार हो तो वह दस्तावेजी प्रमाण के साथ लिखित में जानकारी दे।

रिपोर्ट में लॉ फर्म के नोटिस के हवाले से कहा गया है, 'हमारा क्लाइंट एक रिहायशी संपत्ति खरीदना चाहता है.. कोई भी व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी अधिकार या टाइटल का दावा करता है, वह हमें दावे के विवरण और दस्तावेजी सबूतों के साथ लिखकर आपत्ति जता सकता है।' नोटिस में बताया गया है कि यह प्रॉपर्टी भगवान दास रोड पर ब्लॉक नंबर 159 के प्लॉट नंबर 5 में है।

डील की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, 'खरीदार परिवार पहले से ही लुटियंस दिल्ली में रहता है और उसी इलाके में उसके द्वारा दो बड़े बंगलों को खरीदने की प्रक्रिया आखिरी स्टेज में है।' 1000 करोड़ की इस संभावित डील के बारे में महाराजा या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

इससे पहले पिछले साल, 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर स्थित नेहरूजी के पूर्व आवास की बिक्री भारत की सबसे महंगी रिहायशी प्रॉपर्टी की डील में से एक थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, बेचने वाले ने शुरू में 1,400 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन बाद में देश के एक जाने-माने उद्योगपति ने कम कीमत पर डील फाइनल कर दी थी। हालांकि अभी यह बंगला राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी के पास है, जो राजस्थान के शाही परिवार की सदस्य हैं।

2025 में लक्ष्मी मित्तल से जुड़ी कंपनी जेंटेक्स मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर 3,540 वर्ग गज का एक बंगला 310 करोड़ रुपए में खरीदा था, जो कि पिछले साल दिल्ली-NCR की सबसे महंगी रियल एस्टेट डील में से एक थी। अब यदि भगवान दास रोड की यह डील ₹1,000 करोड़ में पूरी होती है, तो यह देश की सबसे महंगी निजी रिहायशी डील्स में शुमार हो सकती है।

लुटियंस बंगलो ज़ोन (LBZ) को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने 1912 से 1930 के बीच डिजाइन किया था। करीब 28 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में लगभग 3,000 बंगले हैं। चौड़ी सड़कों, हरियाली और हाई-प्रोफाइल पड़ोसियों के कारण यह इलाका देश के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित रिहायशी क्षेत्रों में गिना जाता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

