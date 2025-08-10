Mahapanchayat in Pachgaon many villages residents against toll plaza of delhi jaipur highway पचगांव में 30 गांवों की महापंचायत शुरू, टोल प्लाजा से पहले अंडरपास बनाने की मांग, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsMahapanchayat in Pachgaon many villages residents against toll plaza of delhi jaipur highway

पचगांव में 30 गांवों की महापंचायत शुरू, टोल प्लाजा से पहले अंडरपास बनाने की मांग

गुरुग्राम में आज दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पचगांव टोल प्लाजा के विरोध में पंचग्राम होटल के पास आसपास लगते 30 गांवों की महापंचायत हो रही है। महापंचायत की अध्यक्षता सूबेदार होशियार सिंह कर रहे हैं।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाSun, 10 Aug 2025 11:24 AM
share Share
Follow Us on
पचगांव में 30 गांवों की महापंचायत शुरू, टोल प्लाजा से पहले अंडरपास बनाने की मांग

गुरुग्राम में आज दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पचगांव टोल प्लाजा के विरोध में पंचग्राम होटल के पास आसपास लगते 30 गांवों की महापंचायत हो रही है। महापंचायत की अध्यक्षता सूबेदार होशियार सिंह कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि टोल प्लाजा का निर्माण करने से पहले अंडरपास तैयार किया जाए, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

महापंचायत में आए लोगों ने कहा कि दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव खेड़की दौला स्थित टोल प्लाजा को भारत सरकार ने पचगांव में शिफ्ट करने की योजना बनाई है। इसके तहत एनएचएआई ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। जिस जगह पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, वहां आसपास लगते गांवों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए फ्लाईओवर बनाने की योजना थी। इसके तहत निर्माण कार्य बंद करने के साथ टोल प्लाजा का निर्माण शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि टोल प्लाजा के निर्माण से पहले आसपास लगते गांवों के निवासियों के लिए अंडरपास बनाया जाए। यदि यह टोल प्लाजा बन जाता है तो गांववासियों को अपने घर तक पहुंचने के लिए 20 किमी लंबा चक्कर लगाना होगा। इससे पहले 7 अगस्त को पंचायत हुई थी। इसके बाद टोल प्लाजा का निर्माण कार्य रुकवा दिया था। आज की इस महापंचायत में आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा।

महापंचायत में कुकडौला, फाजिलवास, ग्वालियर, चांदला डूंगरवास, फकरपुर, मोकलवास, खरखड़ी, ततारपुर, जमालपुर, घोषगढ़, चित्रसेन ढाणी, शंकरवाली ढाणी, कृम्वास ढाणी, कासन, बिनौला, भौड़ाकलां, बाघनकी, खेड़की, लांगड़ा, कलवाड़ी, हसनपुर, मोहम्मदपुर, इसरपुर, बिसर, पथरेड़ी, सहरावण आदि गांव के निवासी शामिल हैं।

एनएचएआई के परियोजना अधिकारी योगेश तिलक ने बताया कि ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। उन्हें बताया है कि अंडरपास के निर्माण की संभावनाओं को तलाश किया जाएगा।