Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsmahapanchayat against church construction in tikli village gurgaon
गुरुग्राम में चर्च के खिलाफ जुटे लोग, 18 गांवों की महापंचायत में विरोध का ऐलान

गुरुग्राम में चर्च के खिलाफ जुटे लोग, 18 गांवों की महापंचायत में विरोध का ऐलान

संक्षेप:

गुरुग्राम के टिकली गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में चर्च निर्माण के विरोध में शुक्रवार को 18 गांवों की महांपचायत की। इसमें गांवों के सरपंच, पंच और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और कई लोग पहुंचे।

Dec 27, 2025 07:29 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के टिकली गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में चर्च निर्माण के विरोध में शुक्रवार को 18 गांवों की महांपचायत की। इसमें गांवों के सरपंच, पंच और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी और कई लोग पहुंचे। महांपचायत में सर्व सम्मति से फैसला हुआ कि गांव में चर्च नहीं बनने दिया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महापंचायत में 51 लोगों की समिति बनाई गई। यह समिति सोमवार को जिला उपायुक्त से मुलाकात करेगी। टिकली गांव में चर्च निर्माण के विरोध में हुई महापंचायत में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री यशवंत शेखावत, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र तंवर, सरपंच एकता मंच के अध्यक्ष व प्रांत सह सेवा प्रमुख अजीत सिंह, बार एसोसिएशन गुरुग्राम के पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण भारद्वाज, जागरण मंच से भीम सिंह, राकेश नंबरदार, ब्रह्मदेव (पूर्व सरपंच), सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप नंबरदार, बांसगांव के सरपंच अशोक, बादशाहपुर से प्रदीप, सूरजभान जेलदार समेत कई सरपंच और ग्रामीण उपस्थित रहे।

पहले से चल रहा है निर्माण, डीसी से मुलाकात करेंगे 51 सदस्य

सभी ने संयुक्त रूप से चर्च निर्माण का विरोध दर्ज किया। इसे स्थानीय सामाजिक ताने-बाने पर संभावित प्रभाव डालने वाला विषय बताया। महापंचायत में सर्वसम्मति से 51 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जो सोमवार को जिला उपायुक्त से मुलाकात करके इस मामले में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। ग्रामीणों की ओर से महापंचायत को बताया गया है कि सवा एकड़ पर ईसाई समुदाय द्वारा लंबे समय से चर्च निर्माण किया जा रहा था। आसपास के ग्रामीणों के विरोध के बाद चर्च प्रबंधन ने यह आश्वासन दिया था कि जब तक ग्रामवासियों की सहमति नहीं होगी, तब तक निर्माण कार्य नहीं होगा।

ईसाई नहीं तो चर्च की क्या आवश्यकता?

हाल ही में दोबारा निर्माण शुरू करने से गांव समेत आसपास के क्षेत्रों में व्यापक रोष उत्पन्न हो गया। इस गंभीर विषय पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से महापंचायत बुलाई गई। इसमें लगभग 18 गांवों के सरपंच, पंच, नंबरदार, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने इस मामले में चिंता व्यक्त की कि क्षेत्र में ईसाई समुदाय की संख्या न होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर चर्च निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न की जा रही है।

धर्मांतरण का जताया शक

इस दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों की ओर से आशंका व्यक्त की गई कि यह गतिविधियां सामाजिक संरचना को प्रभावित करने और धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में कदम हो सकती हैं। जो समाज में ठीक नहीं होगी। इसलिए वह गांव में चर्च का निर्माण नहीं होने देंगे।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।