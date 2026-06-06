नोएडा में एलिवेटेड रोड की राह में ‘हाईटेंशन’ वाला अड़ंगा, फिर से बनाई जाएगी DPR

नोएडा प्राधिकरण ने महामाया फ्लाईओवर टू यमुना पुस्ते तक बनने वाले एलिवेटेड रोड की डीपीआर दोबारा से बनवाने का फैसला लिया है। इस सड़क के बनने से नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक आना-जाना और आसान हो जाएगा।

नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से यमुना पुस्ते को जोड़ने के लिए प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) दोबारा से बनाई जाएगी। पुस्ते के ऊपर बिजली की हाइटेंशन लाइन गुजर रही है। इसको देखते हुए नए सिरे से एलिवेटेड रोड की योजना तैयार की जाएगी।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस एलिवेटेड रोड की लंबाई 1.2 मीटर से 1.6 किलोमीटर के बीच में रहने का अनुमान है। आईआईटी रुड़की की तरफ से संरचना पर बनाई गई पहली रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन प्राधिकरण में हुआ। इसके अलावा टीम ने मौके पर निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण में सेक्टर-94 में बिजली की हाइटेंशन लाइन गुजरने की बात सामने आई। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं पर भी बदलाव करने की जरूरत है। ऐसे में प्राधिकरण ने रिपोर्ट दोबारा तैयार करने को कहा है।

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नई रिपोर्ट शनिवार शाम तक आ जाएगी। एलिवेटेड रोड, जहां पर प्रस्तावित है, वहां पर बिजली की लाइन की ऊंचाई और बढ़वाई जाएगी। दूसरे विकल्प भी देखे जाएंगे। सभी निर्णय के बाद नए सिरे से डीपीआर बनेगी।

ये होगा एलिवेटेड रोड का रूट प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि नई एलिवेटेड रोड नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर ही सेक्टर-38 के सामने चिल्ला एलिवेटेड रोड से जोड़कर सेक्टर-94 गोल चक्कर तक बनाने की योजना है। इससे दिल्ली और सेक्टर-15 की ओर से जाने वाले वाहन बिना एक्सप्रेसवे पर उतरे सीधे सेक्टर-94 पहुंच सकेंगे। इसके बाद सेक्टर-94 से ग्रेटर नोएडा तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है जिससे ग्रेटर नोएडा तक सफर आसान हो जाएगा।