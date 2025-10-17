गाजियाबाद की महागुनपुरम सोसाइटी में 80 लोग बीमार, दूषित पानी पीने से बिगड़ी हालत

संक्षेप: गाजियाबाद में एनएच-नौ स्थित महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 80 से अधिक लोग बीमार हो गए। सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग उल्टी-दस्त और पेट दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। आरोप है कि पिछले कई दिनों से फ्लैटों में गंदा पानी आ रहा था।

गाजियाबाद में एनएच-नौ स्थित महागुनपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 80 से अधिक लोग बीमार हो गए। सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग उल्टी-दस्त और पेट दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। आरोप है कि पिछले कई दिनों से फ्लैटों में गंदा पानी आ रहा था। निवासियों ने इसकी शिकायत एओए से की, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की तो प्रशासन हरकत में आया।

महागुनपुरम सोसाइटी में दो फेज में करीब 1734 फ्लैट हैं, जहां तकरीबन छह हजार लोग रह रहे हैं। इसमें दूषित पानी की समस्या सबसे ज्यादा फेज एक के रिद्धि, भगीरथी, कावेरी और विनायक टावर में है। इनमें पिछले पांच-छह दिन से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। निवासियों ने इसकी शिकायत एओए से भी की, लेकिन एओए ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेंटिनेंस टीम ने कहा कि पानी ठीक है। पिछले दो दिन में सोसाइटी के 80 से ज्यादा लोग बीमार हो गए।

सोसाइटी निवासी कुंदन ने बताया कि पहले कुछ लोगों ने खुजली, पेट दर्द और जलन की शिकायत की तो लगा कि मौसम का प्रभाव है। फिर अगले दिन 50-60 लोगों को पेट दर्द, खुजली, जलन के साथ उल्टी और दस्त हो गए। उल्टी-दस्त से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हैं। इलाज के लिए क्लीनिक पहुंचे तो डॉक्टर ने बीमारी की वजह दूषित पेयजल बताया। इससे लोगों में एओए के प्रति आक्रोश और लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि रिद्धि टावर का टैंक रिपेयरिंग के लिए भेजा गया है। उसके स्थान पर तीन-चार दिन पहले छत पर अस्थाई पानी की टंकी रखी गई है, लेकिन वह तभी से बिना ढक्कन रखी है। वहीं, अन्य टावरों में भी गंदा पानी आ रहा है। इसके बाद लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत की। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गुरुवार को मौके पर पहुंची और लोगों का इलाज शुरू किया।

अंडरग्राउंड पानी में मिल रहा एसटीपी का गंदा पानी लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में लगा एसटीपी केवल फेज एक के लिए बनाया गया था, लेकिन फेज दो का भार भी इसी पर है। एसटीपी की क्षमता कम होने से हर समय बेसमेंट में पानी भरा रहता है। एसटीपी का पानी पहले बेसमेंट और फिर सोसाइटी के पीछे खाली पड़ी जमीन पर निकाल देते हैं। साथ ही रैन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट में भी एसटीपी का पानी छोड़ा जाता है, जिससे गंदा पानी सीधा ग्राउंड वाटर में मिलकर फ्लैटों में आता है। इस मामले में सोसाइटी एओए अध्यक्ष यशपाल यादव ने बताया कि दूसरा एसटीपी प्लांट बिल्डर ने अधूरा छोड़ा हुआ है। इसे पूरा कराने के लिए बिल्डर से बातचीत चल रही है। इसके बाद समस्या खत्म हो जाएगी।

टावर से पानी के सैंपल एकत्रित दूषित पानी की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. शिवी अग्रवाल की देखरेख में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने सोसाइटी में 54 मरीजों का इलाज किया। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. आरके गुप्ता ने बताया कि सोसाइटी के एसटीपी प्लांट में ओवरफ्लो के बाद पानी ने बैक मारा है। इसके कारण दूषित पानी पानी की आपूर्ति में भी पहुंच गया है। भागीरथी टावर से पानी के सैंपल एकत्रित किए गए हैं।

इससे पहले मार्च में भी सौ बच्चे बीमार हो गए थे इससे पहले 20 मार्च 2021 को भी इसी तरह की घटना महागुनपुरम सोसाइटी में सामने आई थी। सोसाइटी में दूषित पानी पीने से सौ बच्चे बीमार हो गए थे। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पानी के आठ सैंपल सोसाइटी से लिए गए। लोगों को क्लोरीन की दस हजार गोलियां वितरित किया गया, लेकिन इस घटना के बाद भी सोसाइटी प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया।