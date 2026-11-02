महादेव ऐप केस में सौरभ चंद्राकर को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड, रायपुर ले जाएगी CBI
दिल्ली की एक अदालत ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को सीबीआई को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दिल्ली की एक अदालत ने दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। हाल ही में ओमान से प्रत्यर्पित करके भारत लाए गए सौरभ चंद्राकर को CBI छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश करेगी। हालांकि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने इस कस्टडी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर ली। इस मामले में ईडी भी आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
सीबीआई को मिली 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने करीब छह हजार करोड़ रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई अब उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश करेगी। चंद्राकर को रविवार को ओमान से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। सोमवार को सीबीआई ने उसे अदालत में पेश कर रायपुर ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मांगी थी।
सीबीआई को सौंपने पर जताई आपत्ति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निखिल चोपड़ा की कोर्ट ने जांच एजेंसी की अर्जी स्वीकार करते हुए दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। सुनवाई के दौरान चंद्राकर के वकील ने सीबीआई की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को ओमान से धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के मामले में प्रत्यर्पित किया गया है, न कि सीबीआई के मामले में। इसलिए उसे सीबीआई की हिरासत में सौंपने पर आपत्ति जताई गई।
ईडी भी करना चाहती है अरेस्ट
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि धनशोधन के मामले में भी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। ईडी ने कहा कि वह भी इस मामले में उसे गिरफ्तार करना चाहती है।
CBI के 2 और ईडी का एक केस दर्ज
सौरभ चंद्राकर के खिलाफ सीबीआई के दो और ईडी का एक मामला दर्ज है। इन तीनों मामलों में जांच एजेंसियां पहले ही आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी हैं। सीबीआई के मुताबिक, चंद्राकर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े करीब छह हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले में प्रमुख आरोपियों में शामिल है। ओमान से उसके प्रत्यर्पण के बाद अब सीबीआई उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।
सौरभ चंद्राकर को लाया गया भारत
बता दें कि सौरभ चंद्राकर मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का निवासी है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बड़ी सफलता मिलने की खबर है। मामले के मुख्य आरोपी एवं ऐप के प्रमुख प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। चंद्राकर को सोमवार रायपुर स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश किए जाने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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