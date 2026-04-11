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इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर के पास मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का ऐलान

Apr 11, 2026 07:09 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
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मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर के पास रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर रही है।

इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर के पास मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का ऐलान

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इंदौर-उज्जैन कॉरिडोर के पास रीजनल मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की तैयारी कर रही है। इंदौर में आयोजित एक वर्कशॉप के दौरान उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और मेडिकल टूरिज्म (को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने का हिस्सा है, जिसके तहत देशभर में खास मेडिकल हब विकसित किए जाने हैं।

स्थान के चुनाव पर बात करते हुए शुक्ला ने कहा कि इंदौर-उज्जैन क्षेत्र इसके लिए सबसे बेहतर है। एक तरफ महाकालेश्वर और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के कारण यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। साथ ही, इंदौर शिक्षा का बड़ा केंद्र है, जिससे यहां आधुनिक तकनीक और बेहतर डॉक्टर आसानी से उपलब्ध होंगे।

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आयुष और प्राकृतिक इलाज पर जोर

उन्होंने कहास इस केंद्र में न केवल किफायती और विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा, बल्कि आयुष और प्राकृतिक इलाज पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

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उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा अब मध्य प्रदेश के लोगों को बड़े ऑपरेशनों या अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) के लिए मुंबई जैसे बड़े शहरों में भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सुविधाएं अब इंदौर में ही मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से लाखों लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। अंत में, उन्होंने जन स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए साफ पानी और अच्छी सेहत के लिए प्राकृतिक खेती अपनाने का सुझाव भी दिया, ताकि बीमारियों को जड़ से कम किया जा सके।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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