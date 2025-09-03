Madhuban Bapudham Yojana farmers and allottees plots allotment approval after 15 years मधुबन बापूधाम योजना में 15 साल बाद किसानों-आवंटियों का इंतजार खत्म, प्लॉट देने पर लगी मुहर, Ncr Hindi News - Hindustan
मधुबन बापूधाम योजना में 15 साल बाद किसानों-आवंटियों का इंतजार खत्म, प्लॉट देने पर लगी मुहर

गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित किसानों को 15 साल बाद भूखंड मिलेगा। इसमें 800 एकड़ और 281 एकड़ जमीन देने वाले 1063 किसान शामिल हैं। वहीं, अन्य योजना में श्मशान घाट के पास आवंटित प्लॉट की जगह दूसरे स्थान पर आवंटियों को प्लॉट दिए जाएंगे।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबादWed, 3 Sep 2025 09:43 AM
गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम योजना से प्रभावित किसानों को 15 साल बाद भूखंड मिलेगा। इसमें 800 एकड़ और 281 एकड़ जमीन देने वाले 1063 किसान शामिल हैं। वहीं, अन्य योजना में श्मशान घाट के पास आवंटित प्लॉट की जगह दूसरे स्थान पर आवंटियों को प्लॉट दिए जाएंगे।

जीडीए ने वर्ष 2004 में छह गांवों की करीब 1,234 एकड़ जमीन पर मधुबन बापूधाम योजना लॉन्च की थी, जिसमें से 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। फिर 153 एकड़ और मिल गई और इसे भी विकसित किया गया, जबकि बची हुई 281 एकड़ जमीन के किसान सुप्रीम कोर्ट चले गए। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंत में जीडीए ने नए भू-अधिग्रहण कानून के तहत 281 एकड़ जमीन के किसानों को मुआवजा देते हुए जमीन का अधिग्रहण कर लिया। इस फैसले के बाद 800 एकड़ जमीन के किसान भी नए भू-अधिग्रहण कानून के तहत बढ़े मुआवजे की मांग कर रहे थे। साथ ही सभी किसान जमीन दिए जाने की एवज में मिलने वाले प्लॉटोंं की भी मांग कर रहे थे।

किसानों का कहना था कि योजना के लिए करीब 15 साल पहले किसानों से हुए करार को पूरा किया जाए। इस करार के तहत प्राधिकरण को योजना में किसानों को प्लॉट विकसित करके देने हैं, जिसमें से जीडीए द्वारा करीब 115 प्लॉट किसानों को आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि अभी तक 762 किसानों को प्लॉट नहीं मिले हैं। अब जीडीए बोर्ड ने संशोधित लेआउट का प्रस्ताव पास कर दिया है। ऐसे में किसानों को विकसित प्लॉट मिलेंगे। 800 एकड़ वाले किसानों को छह फीसदी विकसित प्लॉट दिया जाएगा, जबकि 281 एकड़ वाले 301 किसानों को कोर्ट के आदेश के बाद 20 फीसदी विकसित प्लॉट दिया जाएगा।

उन्हें 10,236 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क देना होगा। बता दें कि पिछले दिनों जीडीए ने किसानों से आपत्ति व सुझाव मांगे थे, जिनके बाद प्रस्ताव को बोर्ड में रखकर मंजूरी दिलाई गई है। वहीं, मधुबन बापूधाम योजना में श्मशान से पास मिले प्लॉट अब दूसरे स्थान पर मिलेगा। जीडीए बोर्ड बैठक में मानचित्र में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

महायोजना 2031 से गाजियाबाद में कई विकास कार्य होंगे

मेरठ में मंगलवार को हुई जीडीए बोर्ड बैठक में गाजियाबाद महायोजना 2031 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इससे महानगर, डासना, मुरादनगर, मोदीनगर और लोनी में जीडीए का दायरा 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र बढ़ गया है। साथ ही आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर की योजनाएं आएंगी। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक गाजियाबाद को बसाया जा सकेगा। मुख्य रूप से नमो भारत ट्रेन, मेट्रो रेड व ब्लू लाइन के किनारे टीओडी जोन के तहत विकास होगा। रेड लाइन के साथ 482.63 हेक्टेयर और ब्लू लाइन के साथ 153.98 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं। वहीं, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के स्टेशन के चारों तरफ 1.5 किलोमीटर और 500 मीटर के दायरे में टीओडी जोन के तहत विकास होगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए संभावनाएं सबसे अधिक है। साथ ही उद्यम स्थापित हो सकेंगे। इसके साथ ही अन्य कई क्षेत्रों में निवेश के रास्ते होगा, जिससे जनपद में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

वहीं, जीडीए गाजियाबाद में दो उत्सव भवन बनाएगा। इनका निर्माण पीपीपी मॉडल पर कराया जाएगा। साथ ही संस्था इनका निर्माण करने के साथ संचालन भी करेगी।