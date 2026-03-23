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मधुबन बापूधाम अंडरपास को लेकर नया अपडेट, मेरठ रोड से जुड़ेंगी गाजियाबाद की कई कॉलोनियां

Mar 23, 2026 02:33 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम अंडरपास बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली-मेरठ रोड की तरफ रेलवे ट्रैक के पास अंडरपास के लिए खोदाई कर दीवार बनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ खोदाई कर ली गई है। अब यहां मिट्टी हटाने के बाद दीवार बनाने का काम शुरू होगा।  

मधुबन बापूधाम अंडरपास को लेकर नया अपडेट, मेरठ रोड से जुड़ेंगी गाजियाबाद की कई कॉलोनियां

गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम अंडरपास बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली-मेरठ रोड की तरफ रेलवे ट्रैक के पास अंडरपास के लिए खोदाई कर दीवार बनाई गई है, जबकि दूसरी तरफ खोदाई कर ली गई है। अब यहां मिट्टी हटाने के बाद दीवार बनाने का काम शुरू होगा। तीन महीने में अंडरपास बनकर तैयार हो सकता है।

मधुबन बापूधाम योजना 1,234 एकड़ जमीन पर विकसित हो रही है। इस योजना में करीब छह पॉकेट हैं। यहां आवासीय और व्यावसायिक योजनाएं चल रही हैं या आएंगी। इसे दिल्ली-मेरठ रोड से बेहतर कनेक्टिविटी दी जा रही है। इसके लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) मधुबन बापूधाम रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण करा रहा है। ये आरओबी सेतु निगम और रेलवे तैयार कर रहे हैं। इस आरओबी के अलावा यहां रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास भी बनाया जा रहा है।

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रेलवे ने दिल्ली-मेरठ रोड की ओर ट्रैक के पास खुदाई कर दीवारें बनाई हैं। वहीं, अब रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ भी खुदाई का काम किया जा रहा है। यह काम एक हफ्ते में पूरा हो सकेगा। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि मधुबन बापूधाम योजना से दिल्ली-मेरठ रोड जाने के लिए वर्तमान में रेलवे फाटक से होकर जाना पड़ता है।

ऐसे में ट्रेन आने के दौरान यहां दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण आरओबी तैयार कर रहा है। साथ ही धीमे वाहनों को लिए यहां अंडरपास भी बनाया जा रहा है। तीन माह में यह काम पूरा करने की योजना है।

मेरठ रोड से जुड़ेंगी कई कॉलोनियां

आरओबी बनने से हापुड़ रोड और दिल्ली-मेरठ रोड आपस में जुड़ जाएंगे। हरसांव पुलिस लाइन से मधुबन बापूधाम से आने वाला मार्ग सीधा दिल्ली-मेरठ हाईवे से जुड़ हो जाएगा। आरओबी का सीधा लाभ मधुबन बापूधाम के आसपास गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम, कर्पूरीपुरम, डासना, मसूरी, सदरपुर गांव, बालाजी एंक्लेव सहित अन्य कॉलोनियों के लोगों को मिलेगा। दिल्ली-मेरठ हाईवे पर जाने के लिए हापुड़ चुंगी लंबा रास्ता तय नहीं करना होगा।

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सेतु निगम का 85% काम पूरा

अधिकारी बताते हैं कि सेतु निगम को ट्रैक के दोनों तरफ आरओबी का निर्माण करना था। सेतु निगम ने दोनों तरफ पिलर खड़े करके उनपर स्लैब डालने का काम पूरा कर दिया। अब रेलवे के ट्रैक पर आरओबी तैयार करने के बाद उसे जोड़ने का काम सेतु निगम का रह गया है। ऐसे में सेतु निगम को रेलवे का काम पूरा होने के बाद ही निर्माण कार्य करना है। साथ ही रेलवे अंडरपास बना रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 90 करोड़ से अधिक का खर्चा होगा।

नंदकिशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''दिल्ली-मेरठ रोड से हापुड़ मार्ग को सीधा संपर्क मार्ग देने के लिए आरओबी और अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अंडरपास के लिए खुदाई कर दीवारें बनाई जा रही हैं। अंडरपास तैयार होने से यातायात बेहतर हो सकेगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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