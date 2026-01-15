मधुबन बापूधाम आरओबी और अंडरपास का काम तेज, 4 महीने में दिल्ली-मेरठ मार्ग से जुड़ेगा हापुड़ रोड

दिल्ली मेरठ मार्ग से हापुड़ रोड की बेहतर कनेक्टिविटी होगी। जीडीए मधुबन बापूधाम में आरओबी और अंडरपास बना रहा है। आरओबी का निर्माण सेतु निगम और रेलवे कर रहे हैं। जबकि अंडर पास को रेलवे बना रहा है। सेतु निगम ने रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ आरओबी बनाकर तैयार किया है। वह अपने हिस्से का 85 फीसदी निर्माण कर चुका है। वहीं, रेलवे भी तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है। अधिकारी बताते हैं कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ पिलर बनाने का काम अंतिम चरण में है। पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं, अन्य पिलर बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। ट्रैक के दोनों तरफ चार से अधिक पिलर तैयार होंगे। फिर ट्रैक के ऊपर स्लैब डालने और गार्डर रखने का काम किया जाएगा। हालांकि, ट्रैक पर काम करने के वक्त रेलवे से ब्लॉक लिया जाएगा, ताकि कार्य में कोई बाधा न हो सके। ये पूरा काम करीब चार माह में पूरा हो सकेगा, जिसके बाद इस आरओबी पर यातायात संचालित हो सकेगा। उधर, सेतु निगम ने मधुबन की तरफ साइड रैंप निर्माण में बैरियर लगाने के लिए बेस बनाने का कार्य कर रहा है। अधिकारी बताते हैं कि 250 मीटर लंबे अंडरपास का निर्माण शुरू कर दिया है। जिन लोगों को आरओबी पर चढ़ने से दिक्कत होगी, वह रेलवे ट्रैक पार करने के लिए अंडरपास का प्रयोग कर सकेंगे।