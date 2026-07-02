मधुबन बापूधाम में रहने वालों को GDA ने दी गुड न्यूज, सीवर-पानी और सड़क सारी समस्या होंगी दूर

पिछले दिनों जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इसे योजनाबद्ध तरीके विकसित करने के निर्देश दिए। उसी कड़ी में अब इस योजना को पॉकेटवार विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत प्राधिकरण पहले चरण में बी पॉकेट को विकसित करने में जुट गया है। यहां तीन हजार से अधिक छोटे बड़ी भूखंड है, जिसके लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस पॉकेट में सीवरेज और पेयजल लाइन डालने का काम किया जाएगा। यह लाइन भूखंडों को जोड़ते हुए मुख्य स्थान से जुड़ेंगी। इसके अलावा क्षेत्र में छोटी नाली व बड़े नालों का भी निर्माण होगा। यहां की सड़कों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। ताकि प्रत्येक भूखंड तक पहुंचा जा सके। साथ ही इस पॉकेट में जितने भी पार्क है, उन्हें विकसित किया जाना है। इस पूरी योजना के विकसित कार्यों पर 24.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारी बताते हैं कि इस पॉकेट को विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही इसका टेंडर निकालकर विकास कार्य शुरू किया जाएगा।जीडीए अधिकारियों का कहना है कि मधुबन बापूधाम की सड़के चौड़ी बनाई जाएंगी, ताकि यहां जाम की समस्या ना हो। इसके लिए सड़कों के किनारे भी फुटपाथ छोड़ी जाएगी ताकि पैदल चलने वाले आसानी से चल सके। हालांकि यहां की सड़कों पर वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा।