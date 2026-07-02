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काम की बात: मधुबन बापूधाम में रहने वालों को GDA ने दी गुड न्यूज, सीवर-पानी और सड़क सारी समस्या होंगी दूर

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, नतिन कौशिक
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गाजियाबाद में जीडीए की मधुबन बापूधाम योजना में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्राधिकरण ने 24.23 करोड़ रुपये की लागत से यहां सड़क-पानी और सीवर की दिक्कतों को दूर करने की योजना बनाई है।

मधुबन बापूधाम में रहने वालों को GDA ने दी गुड न्यूज, सीवर-पानी और सड़क सारी समस्या होंगी दूर

गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में तीन हजार आवंटियों को सीवरेज, नाली, पेयजल और सड़क की सुविधा मिलेगी। साथ ही इस क्षेत्र के पार्कों को भी विकसित किया जाएगा। इस योजना पर 24.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सुविधाओं के मिलने के बाद आवंटी अपने भूखंडों पर आशियाना बना सकेंगे।

जीडीए ने मधुबन बापूधाम योजना को करीब 20 साल पूर्व धरातल पर उतारने की तैयारी शुरू की थी, लेकिन किसानों से हुए विवाद के कारण यह योजना अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी है।

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पिछले दिनों जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने इसे योजनाबद्ध तरीके विकसित करने के निर्देश दिए। उसी कड़ी में अब इस योजना को पॉकेटवार विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके तहत प्राधिकरण पहले चरण में बी पॉकेट को विकसित करने में जुट गया है। यहां तीन हजार से अधिक छोटे बड़ी भूखंड है, जिसके लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस पॉकेट में सीवरेज और पेयजल लाइन डालने का काम किया जाएगा। यह लाइन भूखंडों को जोड़ते हुए मुख्य स्थान से जुड़ेंगी। इसके अलावा क्षेत्र में छोटी नाली व बड़े नालों का भी निर्माण होगा। यहां की सड़कों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा। ताकि प्रत्येक भूखंड तक पहुंचा जा सके। साथ ही इस पॉकेट में जितने भी पार्क है, उन्हें विकसित किया जाना है। इस पूरी योजना के विकसित कार्यों पर 24.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारी बताते हैं कि इस पॉकेट को विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही इसका टेंडर निकालकर विकास कार्य शुरू किया जाएगा।जीडीए अधिकारियों का कहना है कि मधुबन बापूधाम की सड़के चौड़ी बनाई जाएंगी, ताकि यहां जाम की समस्या ना हो। इसके लिए सड़कों के किनारे भी फुटपाथ छोड़ी जाएगी ताकि पैदल चलने वाले आसानी से चल सके। हालांकि यहां की सड़कों पर वाहन खड़ा नहीं किया जा सकेगा।

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मिलकर काम कर रहे अनुभाग

इस योजना को पूरी तरह विकसित करने के लिए तीन अनुभाग मिलकर काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग, नियोजन और संपत्ति अनुभाग के अधिकारी इसकी सभी बाधाओं को दूर करने में जुटे हैं। योजना की जिम्मेदारी अपर सचिव प्रदीप सिंह को दी गई है। वह आवंटियों और किसानों की समस्याओं का समाधान कराने में जुटे हैं। वहीं, इस योजना की कार्ययोजना दस दिन में तैयार कर विकास कार्य को रफ्तार दी जाएगी।

नंद किशोर कलाल, उपाध्यक्ष, जीडीए, ''मधुबन बापूधाम योजना को तेजी से विकसित किया जा रहा है। साथ ही सभी सेक्टरों में मूलभूत सुविधाएं भी विकसित कर रहे हैं, ताकि आवंटी अपने मकान बनाकर यहां रह सकें।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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