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काम की बात: GDA प्लॉट पाने को लोगों में भारी क्रेज, एक-एक प्लॉट के लिए सवा सौ दावेदार; जानें कीमत और साइज

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
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एक अनार और सौ बीमार वाली कहावत इस बार गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम में निकाली गई 350 रिहायशी प्लॉट योजना पर एकदम फिट बैठ रही है। लोगों में GDA के इन प्लॉटों के लिए गजब का क्रेज देखा जा रहा है। कुल आवेदन और प्लॉटों की संख्या पर नजर डालें तो हर एक प्लॉट के लिए करीब सवा सौ दावेदार माने जा रहे हैं।

GDA प्लॉट पाने को लोगों में भारी क्रेज, एक-एक प्लॉट के लिए सवा सौ दावेदार; जानें कीमत और साइज

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मधुबन बापूधाम में 350 आवासीय प्लॉटों की योजना निकाली है। इसमें 42,511 लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे में प्रत्येक प्लॉट पर करीब 121 दावेदार हैं। जीडीए ने सभी वर्ग के लोगों के लिए अपनी जमीन अपना आसमान योजना लॉन्च की है। इसमें आवासीय भूखंड के तौर पर विभिन्न श्रेणी के 40 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर तक के विकल्प उपलब्ध हैं। यह योजना उन लोगों के लिए भी खास है, जो फ्लैट कल्चर की जगह अपनी जमीन पर घर और अपनी छत चाहते हैं।

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एकमुश्त भुगतान पर 6 प्रतिशत तक की छूट

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन प्लॉटों के लिए 35 हजार प्रति वर्ग मीटर कीमत रखी है। सभी प्लॉटों का आवंटन ड्रॉ के माध्यम से ही किया जाएगा। जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि योजना में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, वरिष्ठ नागरिक सहित विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया है। वहीं, चयनित आवंटियों को किस्तों में भुगतान की सुविधा के साथ एकमुश्त भुगतान पर चार से छह प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

प्लॉटों के आवेदन प्रक्रिया में लोगों के जबर्दस्त उत्साह देखते हुए जीडीए ने योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून तक बढ़ाई गई थी। अंतिम तिथि तक 42,511 लोगों के आवेदन आ चुके हैं। आवेदनों के साथ ही जीडीए को अब तक करीब 1,334.40 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है।

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बेहतर कनेक्टिविटी की मिलेगी सुविधा

मधुबन बापूधाम योजना से सभी तरफ की कनेक्टिविटी सुविधा बेहतर है। यह योजना दिल्ली मेरठ रोड से लगी हुई है। साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी योजना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं, हापुड़ रोड से भी योजना की कनेक्टिविटी है, जिसके जरिये यह एनएच- 9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ रही है।

इस आकार के हैं भूखंड

इस योजना में कुल 350 प्लॉट शामिल किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से 40 वर्ग मीटर के 76 प्लॉट, 60 वर्ग मीटर के 61 प्लॉट, 90 वर्ग मीटर के 60 प्लॉट, 112.50 वर्ग मीटर के 44 प्लॉट, 115 वर्ग मीटर के 12 प्लॉट, 120 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट, 150 वर्ग मीटर के 49 प्लॉट, 200 वर्ग मीटर के 24 प्लॉट शामिल किए गए हैं।

प्रदीप कुमार सिंह, अपर सचिव, जीडीए, ''मधुबन बापूधाम की प्लॉट योजना में लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। अंतिम तिथि तक करीब 42,511 लोगों ने आवेदन किया है। अब ड्रॉ के माध्यम से प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा।''

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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