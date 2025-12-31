Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsluxury cars stunt faridabad video viral police send challan to many cars
विंडो से लटके, सनरूफ पर करतब; लग्जरी कारों का सड़क पर उत्पात, पुलिस का कई स्टंटबाजों पर ऐक्शन

संक्षेप:

दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नए साल से पहले सड़क पर कई महंगी लग्जरी गाड़ियों से खुलेआम खतरनाक स्टंटबाजी करने का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लड़के-लड़कियां चलती गाड़ियों की खिड़कियों पर लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं।  

Dec 31, 2025 06:00 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में नए साल से पहले सड़क पर कई महंगी लग्जरी गाड़ियों से खुलेआम खतरनाक स्टंटबाजी करने का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लड़के-लड़कियां चलती गाड़ियों की खिड़कियों पर लटककर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कई गाड़ियों के चालान काटे हैं।

यह वीडियो सोमवार दोपहर को बड़ी अमृता अस्पताल से सेक्टर की ओर जाने वाली सड़क का बताया जा रहा है। वीडियो में करीब 12 गाड़ियों में सवार लड़के-लड़कियां इन कारों की खिड़कियों और सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करते दिख रहे हैं। इससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ गई।

पुलिस ने कई गाड़ियों की पहचान कर चालान काटे

इस बीच, उनके पीछे चल रही किसी गाड़ी में सवार लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं, इस मामले की जानकारी मिलने के बाद फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने इन गाड़ियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस द्वारा वीडियो में दिख रही कई गाड़ियों के पोस्टल चालान काटे गए हैं।

स्टंटबाजी कानूनन अपराध : पुलिस

पुलिस का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी कानूनन अपराध है और इससे गंभीर हादसे हो सकते हैं। बता दें कि, इससे पहले भी सेक्टर-12 कोर्ट रोड पर युवक-युवतियों द्वारा की गई स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
