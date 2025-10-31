Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newslutyens delhi waterlogging ndmc permanent solution khan market golf links
अब मानसून में लुटियंस दिल्ली नहीं होगी पानी-पानी, NDMC ने बनाया ये खास प्लान

अब मानसून में लुटियंस दिल्ली नहीं होगी पानी-पानी, NDMC ने बनाया ये खास प्लान

संक्षेप: लुटियंस दिल्ली के खान मार्केट और गॉल्फ लिंक्स इलाके में जलजमाव की पुरानी समस्या का NDMC ने स्थायी हल निकालने का फैसला किया है, जिसमें चार महीने के भीतर ट्रंक सीवर लाइन को अलग कर जर्जर लाइनों की मरम्मत की जाएगी। 

Fri, 31 Oct 2025 11:48 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

लुटियंस दिल्ली के गॉल्फ लिंक्स और खान मार्केट इलाके में हर मानसून पानी भर जाता है। अब न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (NDMC) ने इस समस्या का स्थायी हल निकालने का फैसला किया है। खान मार्केट के पास Q-पॉइंट पर ट्रंक सीवर लाइन को पुरानी ईंट वाली स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से अलग किया जाएगा। साथ ही जर्जर सीवर लाइनों की मरम्मत होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चार महीने में काम होगा पूरा

एक वरिष्ठ NDMC अधिकारी ने बताया कि प्रोजेक्ट की बोली लग चुकी है और लागत करीब 3.47 करोड़ रुपये आएगी। एजेंसी तय होते ही काम शुरू हो जाएगा और चार महीने में पूरा हो जाएगा। अगले मानसून से पहले स्टॉर्म वॉटर ड्रेन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे।

हाई-टेक तरीके से सफाई

प्रोजेक्ट में पुरानी लाइनों का CCTV सर्वे होगा। मैनुअल तरीके से पाइप जैकिंग, डिसिल्टिंग और ब्लॉकेज हटाया जाएगा। जंग रोधी एपॉक्सी कोटेड माइल्ड स्टील पाइप लगाए जाएंगे। 1675 से 2100 मिलीमीटर व्यास वाली लाइनों की पूरी सफाई होगी और पुरानी CIPP लाइनर हटाई जाएंगी। खुदाई न्यूनतम रखी जाएगी ताकि ट्रैफिक प्रभावित न हो।

Q-पॉइंट: पांच प्रमुख सड़कों का मिलन बिंदु

Q-पॉइंट पृथ्वीराज रोड, अब्दुल कलाम रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, शाहजहां रोड और मान सिंह रोड का चौराहा है। यहां से भारी बारिश में 1060 से 1235 क्यूसेक पानी निकलता है। NDMC क्षेत्र में 578 किलोमीटर कवर्ड ड्रेन, 11,907 मैनहोल और 14,264 बेल माउथ हैं। लंबे प्लान में 1597 करोड़ रुपये की रिहैबिलिटेशन योजनाएं हैं।

70 साल पुरानी लाइनें, हर साल धंसाव

NDMC के 42.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 350 किलोमीटर सीवर लाइनें हैं। ज्यादातर 70 साल से पुरानी हैं। आशोका रोड, विंडसर प्लेस, इंडिया गेट और मंडी हाउस जैसी जगहों पर मानसून में सड़कें धंस जाती हैं। वजह सीवर गैस से लाइनों की बाहरी परत का क्षरण है।

फेजवाइज रिहैबिलिटेशन

NDMC ने कंसल्टेंसी के आधार पर फेजवाइज काम शुरू किया है। पहली फेज में 30 किलोमीटर और दूसरी में 10 किलोमीटर लाइन ठीक हो चुकी है। अगले पांच साल में बड़े पैमाने पर अपग्रेड होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर गॉल्फ लिंक्स, पंडारा पार्क और लोढ़ी एस्टेट में जल-जमाव का खतरा काफी कम हो जाएगा। स्टॉर्म वॉटर तेजी से निकलेगा और सार्वजनिक स्वच्छता सुधरेगी। NDMC का कहना है कि यह दिल्ली के हेरिटेज अंडरग्राउंड नेटवर्क को बचाते हुए आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।