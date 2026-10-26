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काम की बात: लुटियंस दिल्ली में पार्किंग रेट हो सकते हैं डबल भी ज्यादा, NDMC ने बनाया स्मार्ट पार्किंग वाला प्लान

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लुटियंस दिल्ली में नए साल से पार्किंग के लिए आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। NDMC अपनी सभी पार्किंग को 'स्मार्ट पार्किंग' में बदलने के साथ ही इनकी पार्किंग फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।

Car parking AI Generated Representative image
कार पार्किंग - AI से बनाई गई सांकेतिक फोटो

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने अपनी सभी 157 पार्किंग साइट्स को 'स्मार्ट पार्किंग' में बदलने जा रहा है। इससे नए साल से लुटियंस दिल्ली में आने वाले लोगों को और अधिक पार्किंग फीस देनी पड़ सकती है। 'स्मार्ट पार्किंग' सिस्टम से इनमें रियल-टाइम स्लॉट एवेलेबिलिटी, बुकिंग और डिजिटल पेमेंट के साथ-साथ पूरे इलाके में पार्किंग रेट में भी 40-50% तक इजाफा होने का अनुमान है।

HT की खबर के मुताबिक, एनडीएमसी की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पता चला है कि मंथली पास भी काफी महंगे हो सकते हैं। प्रस्तावित नए रेट मौजूदा रेट के मुकाबले दो से तीन गुना तक हो सकते हैं।

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एनडीएमसी ने 157 पार्किंग साइट्स को तीन क्लस्टरों में बांटा

एनडीएमसी ने इन पार्किंग साइट्स का संचालन किसी निजी ठेकेदार को सौंपने के लिए टेंडर निकाले हैं। यह ठेकेदार पार्किंग को स्मार्ट बनाने (अपग्रेड करने) का काम भी करेगा। टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, मौजूदा पार्किंग फीस में 50% तक की बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव है। एनडीएमसी ने 157 पार्किंग साइट्स को तीन क्लस्टरों में बांटा है। पहले क्लस्टर में कनॉट प्लेस आता है, दूसरे में कनॉट प्लेस का उत्तरी हिस्सा और तीसरे में कनॉट प्लेस का दक्षिणी हिस्सा शामिल है। तीनों क्लस्टरों के लिए कुल मासिक लाइसेंस फीस 6.40 करोड़ रुपये तय की गई है।

एक अधिकारी ने बताया कि बिडिंग की पूरी प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी होने के आसार हैं और नए ठेकेदार के लिए वर्क ऑर्डर जनवरी 2027 में जारी किए जाने की संभावना है।

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पार्किंग दरों में कितनी होगी बढ़ोतरी

अधिकारियों ने बताया कि फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग फीस अभी 20 रुपये प्रति घंटा है, जिसे बढ़ाकर 30 रुपये प्रति घंटा करने का प्रस्ताव है। इसी तरह ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए अभी 50 रुपये प्रति घंटा चुकाने होते है, जिसमें 20 रुपये प्रति घंटा की और बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा फोर व्हीलर गाड़ियों के मंथली पार्किंग पास के लिए ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग के मौजूदा फीस 2,000 रुपये को दोगुना करके 4,000 रुपये किया जा सकता है। मल्टी-लेवल पार्किंग की फीस को भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये करने का प्रस्ताव है।

वहीं टू व्हीलर्स के लिए ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की मौजूदा फीस 10 रुपये प्रति घंटा को बढ़ाकर 15 रुपये प्रति घंटा किया जा सकता है। इसी तरह ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को मौजूदा फीस 20 रुपये प्रति घंटा को बढ़ाकर 30 रुपये प्रति घंटा किए जाने का प्रस्ताव है।

टू व्हीलर्स के लिए ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग का मंथली पास जो अभी 1,000 रुपये का बनता है, इसे बढ़ाकर 2,000 रुपये और मल्टी-लेवल पार्किंग का मंथली पास भी 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 करने का प्रस्ताव है।

स्मॉर्ट पार्किंग में क्या खासियत

बताया गया है कि प्रस्तावित स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में मैनुअल पार्किंग व्यवस्था की जगह तकनीक पर आधारित सुविधाएं होंगी। इनमें ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे, फास्टैग रीडर, बूम बैरियर और खाली जगहों की उपलब्धता दिखाने वाले डिजिटल डिस्प्ले शामिल होंगे।

एक अधिकारी ने बताया कि वाहन चालक मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से पार्किंग की उपलब्धता देख सकेंगे और पहले से स्लॉट बुक कर सकेंगे, मंथली पास खरीद सकेंगे और कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। इस सिस्टम को एक सेंट्रल पार्किंग ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर और NDMC के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि पार्किंग स्थलों और लेन-देन की रियल-टाइम निगरानी की जा सके।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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