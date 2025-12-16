Hindustan Hindi News
लूथरा ब्रदर्स की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी, कितने दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए?

गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स बैंकाक से दिल्ली लाए जा चुके हैं। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। सुनवाई के बाद दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है।

Dec 16, 2025 08:40 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स बैंकाक से दिल्ली लाए जा चुके हैं। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया। सुनवाई के बाद दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। अदालत में पुलिस ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने दो दिन की रिमांड की मंजूरी दे दी है।

गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के समक्ष पेश कर तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द फ्लाइट के जरिए गोवा ले जाया जाएगा। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मंजूर की। बता दें कि दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अलग-अलग पुलिस वाहनों में अदालत लाया गया। इससे पहले उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया था।

गौरव और सौरभ लूथरा गोवा के नॉर्थ गोवा के अर्पोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के सह-मालिक हैं। आग लगने की घटना के बाद वे थाईलैंड भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में भारत प्रत्यर्पित कर दिया। इस मामले में गोवा पुलिस अब तक क्लब के पांच प्रबंधक और स्टाफ सदस्यों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। हादसे के बाद क्लब प्रबंधन पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं।

छह दिसंबर को गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। छह दिसंबर की घटना के बाद लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब द्वारा अनिवार्य अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के कारण यह घटना और भी गंभीर हो गई।

गौरव और सौरभ अपने नाइटक्लब में आग लगने के कुछ घंटों बाद, सात दिसंबर को तड़के फुकेत भाग गए, जिसके चलते इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी किया गया और उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। भारत सरकार के अनुरोध के बाद 11 दिसंबर को थाईलैंड के अधिकारियों ने फुकेत में दोनों को हिरासत में ले लिया। भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच कानूनी संधियों के तहत उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए थाईलैंड के अधिकारियों के साथ समन्वय किया।

