लूथरा ब्रदर्स बोले- जो हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा, कोर्ट ने 29 दिसंबर तक बढ़ाई पुलिस हिरासत

गोवा की एक अदालत ने शुक्रवार को सौरभ और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत 29 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। दोनों भाई ‘बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब’ के मालिक हैं, जहां इस महीने की शुरुआत में भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा, मापुसा JMFC कोर्ट ने इसी नाइटक्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को जब पुलिस लूथरा भाइयों का चेहरा ढंककर उन्हें कोर्ट में ले जा रही थी, तो उनमें से एक भाई ने पत्रकारों ये कहते हुए दुख जताया कि, 'जो हुआ, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं।' इससे पहले छह दिसंबर को अरपोरा गांव में हुए इस हादसे के कुछ ही घंटों बाद दोनों लूथरा भाई थाईलैंड भाग गए थे और उन्हें 17 दिसंबर को उस देश से निर्वासित कर दिया गया था। उनके वकील पराग राव ने पत्रकारों को जानकारी दी कि मापुसा अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सौरभ और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत 29 दिसंबर तक बढ़ा दी। इससे पहले उनकी 10 दिन की प्रारंभिक रिमांड शुक्रवार को खत्म हो गई थी।

राव ने कहा कि उनके मुवक्किलों ने हिरासत की अवधि बढ़ाने का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जांच अधिकारी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अंजुना पुलिस की हिरासत में बंद लूथरा बंधु आग लगने के समय अपने नाइटक्लब में मौजूद नहीं थे।

पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने ANI को बताया गया कि इस केस को लेकर कुछ नए खुलासे सामने आए हैं, जिसमें पुलिस का आरोप है कि भाइयों के ट्रेड लाइसेंस और अन्य संबंधित दस्तावेज जाली थे। जिसके बाद सरकार ने कथित लापरवाही और अनिवार्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में क्लब मालिकों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की है। (ANI इनपुट के साथ)

अंजुना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है। मामले में अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, पुलिस ने ब्रिटेन के नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ ‘ब्लू कॉर्नर’ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो ब्रिटेन भाग गया है।

इससे पहले, 16 दिसंबर को लूथरा भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद दिल्ली से गोवा लाया गया था। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी थी।