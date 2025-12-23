LG सक्सेना ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, प्रदूषण को लेकर लगाई कड़ी फटकार; याद दिलाई उनकी कही बात

संक्षेप: सक्सेना ने केजरीवाल को याद दिलाया कि तीन साल पहले जब मैंने आपसे प्रदूषण पर पूछा था तो आपने कहा था कि आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यह हर साल होता है, 15-20 बीस दिन मीडिया इसको उठाती है, अदालतें इसका मुद्दा बनाती हैं, और फिर सब भूल जाते हैं।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं की तरफ से लगातार हमला झेल रहे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को एक बड़ा लंबा पत्र लिखते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान 15 पेज की लिखी अपनी चिट्ठी में एलजी सक्सेना ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे से लेकर शहर से जुड़े हर मामले को लेकर AAP नेताओं पर निशाना साधा। इस दौरान सक्सेना ने केजरीवाल से कहा कि दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद मुझे अपेक्षा थी कि आप तथा आपकी पार्टी आत्मचिंतन करेगी और खुद में बदलाव लाएगी, लेकिन इस हार से ना तो आप में और ना ही आपके सहयोगियों में कोई सकारात्मक बदलाव आया, बल्कि आज भी आपकी राजनीति, सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता और तथ्यहीन प्रचार पर आधारित है। इस दौरान LG ने यह भी कहा कि दिल्ली की मात्र दस महीने पुरानी सरकार जो सड़कों पर आपके द्वारा दी गई विरासत को सुधारने का काम कर रही है उसे आप व आपके सहयोगी निरंतर हतोत्साहित करने काम कर रहे हैं।

पत्र में उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद जब मैंने आपसे सम्पर्क करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि आपने मेरा नंबर की ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ ही अपने पत्र का अंत सक्सेना ने एक शायरी के साथ किया।

'इससे ज्यादा दोयमता क्या होगी' प्रदूषण के मुद्दे पर एलजी सक्सेना ने केजरीवाल को तीन साल पहले नवम्बर-दिसम्बर 2022 में दोनों के बीच हुई चर्चा की याद दिलाई और कहा कि उस वक्त जब मैंने आपसे इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, इसके समाधान हेतु निर्णायक कदम उठाने को कहा था, तो आपने मुझसे कहा था, 'सर, यह हर साल होता है, 15-20 बीस दिन मीडिया इसको उठाती है, एक्टीविस्ट और अदालतें इसका मुद्दा बनाते हैं, और फिर सब भूल जाते हैं, आप भी इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए।' LG ने आगे लिखा, अब इससे अधिक दोयमता क्या होगी?

'अगर आपने ये कर दिया होता तो निजात मिल जाती' इसके आगे सक्सेना ने पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए लिखा कि 'यह लगभग 11 साल की आपके सरकार की अकर्मण्यता ही थी, जिसके कारण दिल्ली आज इस भयानक आपदा से गुजर रही है। आपने बहुत आसानी से और बहुत ही कम खर्चे में, कम से कम दिल्ली की धूल भरी सड़कों की मरम्मत ही करवा दी होती, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज को कवर करवा दिया होता, तो कम से कम, धूल से उत्पन्न प्रदूषण (PM 10) और आंशिक रूप से (PM 2.5) से तो दिल्ली को निजात मिल जाती। परन्तु आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया।

'आपने फोटो लगाने की जिद ना की होतीं तो..' साथ ही दिल्ली को ई-बसेस जल्दी नहीं मिलने के लिए भी उपराज्यपाल ने केजरीवाल को जिम्मेदार बताया और लिखा कि ‘आपने यदि सिर्फ राजनीति के लिए अपनी फोटो लगाने की ज़िद न की होती, तो बहुत पहले ही भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, ई-बसें दिल्ली की सड़कों पर चल चुकी होती और वाहनों का प्रदूषण कम हो गया होता।’ इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल पर पड़ोसी राज्यों तथा भारत सरकार के साथ टकराव करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर आपने समन्वय से काम किया होता, तो दिल्ली आज वायु प्रदुषण की इस आपदा से नहीं गुजर रही होती।

'निम्न राजनीति, तथा घटिया प्रोपगेंडा वार शुरू कर देते हैं' इसके अलावा अपने पत्र में उपराज्यपाल ने केजरीवाल पर विपक्ष की बजाय विद्वेषी की भूमिका निभाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि 11 साल के कार्यकाल में आपकी क्या उपलब्धियां रहीं, यह किसी से छुपी नहीं है। दुर्भाग्यवश आपकी यह भी विशेषता है कि, आप स्वयं तो कुछ नहीं ही करते, बल्कि जब दूसरा भी कुछ सकारात्मक करता है, तो आप और आपके सहयोगी, करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निम्न स्तर की राजनीति, तथा घटिया प्रोपगेंडा वार शुरू कर देते हैं।

इसके बाद उपराज्यपाल ने दिल्ली की जर्जर सड़कें, सीवर के गंदे पानी से भरी बदहाल सड़कें-गलियां और मोहल्ले, गाद से भरे नाले, कूड़े के तीन पहाड़ तथा दूषित आबोहवा के लिए केजरीवाल की पिछली सरकार को जिम्मेदार बताया और वर्तमान सरकार द्वारा दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी। इस दौरान उन्होंने शहर के अलग-अलग इलाकों में बने विभिन्न पार्कों, ऐतिहासक विरासतों के पुनर्वास, हजारों झुग्गीवासियों, निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को, आधुनिक सुविधाओं से लैस मकान उपलब्ध कराने की जानकारी दी।

इसके अलावा दिल्ली मेट्रो, शहर में बने मनोरंजन पार्कों, अस्पताल के निर्माण, मंत्रिमंडल की बैठकों, CAG की रिपोर्टों, 500 नए स्कूल बनाने के वादों, शहर में होने वाली पानी की कमी के अलावा जलाशयों में जमी गाद की पिछले 11 साल से सफाई ना होने को लेकर भी पूर्व सीएम की खिंचाई की। वहीं इसके बाद शराब घोटाला, सीएम हाउस पर खर्चे गए 52 करोड़ रुपए, जलबोर्ड में हुए भ्रष्टाचार, शिक्षा के आंकड़ों में हेरफेर, दुकानदारों को 24x7 दुकान खोलने की अनुमति देने या सरकारी खर्च पर राजनीतिक विज्ञापन देने का जिक्र करते हुए लिखा कि आपने अपनी इन सभी "उपलब्धियों" को दूसरों के सर मढ़ कर, अपनी जिम्मेदारियों से बचने का निंदनीय कार्य किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा भी आपकी इस "क़ाबिलियत" का विशिष्ट उदाहरण है।

LG बोले- वर्तमान सरकार की नीयत काम करने की अपने पत्र के सेकेंड लास्ट पैरा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लिखा कि 11 साल की आपकी अकर्मण्यता ने दिल्ली के सम्मुख विकराल समस्याएं प्रस्तुत कर दी हैं, इनसे निबटने में और दिल्ली को ठीक करने में समय लगेगा। फिर भी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि, अल्पकाल में ही, वर्तमान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण धीरे-धीरे वांछित परिणाम दिखने लगे हैं। इस साल रिकॉर्ड बारिश के बावजूद, शहर में पिछले सालों की तुलना में जल भराव कम हुआ। मैं यह नहीं कह रहा कि दिल्ली में सब कुछ ठीक है, पर एक बड़ा बदलाव आया है। आपके विपरीत, इस सरकार की नीयत काम करने की है, झूठी और बनावटी राजनीति की नहीं।

'तब पता चला आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है' वहीं पत्र के अंतिम पैरा में उन्होंने लिखा, मुझे आप और आपके सहयोगी निरंतर अपशब्द कहते रहे हैं क्योंकि, मैं दिल्ली के लोगों के हित में काम करता हूं। मेरे काम करने से यदि आपकी अकर्मण्यता उभरकर लोगों के सामने आई है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि काम करने के एवज में किसी को गालियां दी जाने लगें, तो आप स्वयं विचार करें कि काम न करने वाले लोग क्या डिजर्व करते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये सारी बातें, मैं आप से मिलकर या फ़ोन पर भी कर सकता था, परन्तु चुनाव में हार के बाद आप कभी मिलने नहीं आए, और पंजाब में रहने लगे। जब मैंने आपको फ़ोन करने की कोशिश की, तो संपर्क नहीं हो सका और जब दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए मैंने आपको फ़ोन पर संदेश भेजा, तो पता चला कि आपने तो मेरा नंबर ही Block कर दिया है।